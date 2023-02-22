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На Украине захотели запретить игру Atomic Heart

На Украине захотели запретить игру Atomic Heart - РИА Новости, 22.02.2023

На Украине захотели запретить игру Atomic Heart

Киевские власти обратятся к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи игры Atomic Heart на территории Украины, заявил порталу... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T04:55

2023-02-22T04:55

2023-02-22T05:03

технологии

украина

ссср

россия

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Киевские власти обратятся к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи игры Atomic Heart на территории Украины, заявил порталу dev.ua замминистра цифровой трансформации страны Александр Борняков.Украинский чиновник также призвал ограничить распространение игры в других странах "из-за ее токсичности", а также якобы "потенциального сбора информации данных пользователей".Atomic Heart разработана студией Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.В марте прошлого года разработчик Steam, компания Valve, отключила для российских пользователей основные способы оплаты, среди которых оплата картами Visa, Mastercard и "Мир".

https://ria.ru/20230215/igry-1852101191.html

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технологии, украина, ссср, россия