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На Украине захотели запретить игру Atomic Heart - РИА Новости, 22.02.2023
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На Украине захотели запретить игру Atomic Heart
На Украине захотели запретить игру Atomic Heart - РИА Новости, 22.02.2023
На Украине захотели запретить игру Atomic Heart
Киевские власти обратятся к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи игры Atomic Heart на территории Украины, заявил порталу... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T04:55
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технологии
украина
ссср
россия
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Киевские власти обратятся к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи игры Atomic Heart на территории Украины, заявил порталу dev.ua замминистра цифровой трансформации страны Александр Борняков.Украинский чиновник также призвал ограничить распространение игры в других странах "из-за ее токсичности", а также якобы "потенциального сбора информации данных пользователей".Atomic Heart разработана студией Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.В марте прошлого года разработчик Steam, компания Valve, отключила для российских пользователей основные способы оплаты, среди которых оплата картами Visa, Mastercard и "Мир".
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Технологии, Украина, СССР, Россия
04:55 22.02.2023 (обновлено: 05:03 22.02.2023)
 
На Украине захотели запретить игру Atomic Heart

Замминистра цифровой трансформации Украины Борняков потребовал запретить игру Atomic Heart

© Depositphotos.com / mikdamГеймер
Геймер - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Depositphotos.com / mikdam
Геймер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Киевские власти обратятся к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи игры Atomic Heart на территории Украины, заявил порталу dev.ua замминистра цифровой трансформации страны Александр Борняков.
Украинский чиновник также призвал ограничить распространение игры в других странах "из-за ее токсичности", а также якобы "потенциального сбора информации данных пользователей".
Atomic Heart разработана студией Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.
В марте прошлого года разработчик Steam, компания Valve, отключила для российских пользователей основные способы оплаты, среди которых оплата картами Visa, Mastercard и "Мир".
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