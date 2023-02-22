Южнокорейский эксперт назвал цель Запада в украинском конфликте
Южнокорейский эксперт: целью Запада в украинском конфликте выступает ослабление России
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Целью Запада в украинском конфликте является ослабление России, в военных действиях погибают россияне и украинцы, и, если Китай не начнет поставлять оружие РФ, США и ЕС будет "вполне устраивать" текущая ситуация, изменения им не нужны, считает профессор южнокорейского Университета Кенсан Пак Чон Чхоль.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что цель Запада в украинском конфликте - создать очаги нестабильности у российских границ, "чужими руками устранить конкурентов", а народ Украины стал "заложником" киевского режима и его "западных хозяев", которые оккупировали Украину в политическом, военном, экономическом смысле, чтобы и дальше "обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы".
Профессор отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности имел возможность пообщаться с немецкими парламентариями, и из полученной им информации следует, что, хотя Германии не хочется увеличивать расходы на оборону, в представлении немцев "пострадавшей стороной" в конфликте является именно Россия.
"Если только Китай не будет поставлять летальные вооружения России, это вполне будет устраивать и США, и ЕС с Германией. Поскольку у них всех одна цель – ослабить Россию. А умирают сейчас только россияне и украинцы", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.