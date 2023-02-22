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Южнокорейский эксперт назвал цель Запада в украинском конфликте - РИА Новости, 22.02.2023
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Южнокорейский эксперт назвал цель Запада в украинском конфликте
Южнокорейский эксперт назвал цель Запада в украинском конфликте - РИА Новости, 22.02.2023
Южнокорейский эксперт назвал цель Запада в украинском конфликте
Целью Запада в украинском конфликте является ослабление России, в военных действиях погибают россияне и украинцы, и, если Китай не начнет поставлять оружие РФ,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:52
2023-02-22T10:52
в мире
южная корея
владимир путин
энтони блинкен
ван и (политик)
китай
россия
сша
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СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Целью Запада в украинском конфликте является ослабление России, в военных действиях погибают россияне и украинцы, и, если Китай не начнет поставлять оружие РФ, США и ЕС будет "вполне устраивать" текущая ситуация, изменения им не нужны, считает профессор южнокорейского Университета Кенсан Пак Чон Чхоль. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что цель Запада в украинском конфликте - создать очаги нестабильности у российских границ, "чужими руками устранить конкурентов", а народ Украины стал "заложником" киевского режима и его "западных хозяев", которые оккупировали Украину в политическом, военном, экономическом смысле, чтобы и дальше "обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы". Профессор отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности имел возможность пообщаться с немецкими парламентариями, и из полученной им информации следует, что, хотя Германии не хочется увеличивать расходы на оборону, в представлении немцев "пострадавшей стороной" в конфликте является именно Россия. "Если только Китай не будет поставлять летальные вооружения России, это вполне будет устраивать и США, и ЕС с Германией. Поскольку у них всех одна цель – ослабить Россию. А умирают сейчас только россияне и украинцы", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости. Пак Чон Чхоль добавил, что с точки зрения Германии США и даже Китай, дешево покупающий российскую нефть, сейчас "в очень благоприятной ситуации", у них нет причин что-либо менять. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853575634.html
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в мире, южная корея, владимир путин, энтони блинкен, ван и (политик), китай, россия, сша, нато
В мире, Южная Корея, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Китай, Россия, США, НАТО
10:52 22.02.2023
 
Южнокорейский эксперт назвал цель Запада в украинском конфликте

Южнокорейский эксперт: целью Запада в украинском конфликте выступает ослабление России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Целью Запада в украинском конфликте является ослабление России, в военных действиях погибают россияне и украинцы, и, если Китай не начнет поставлять оружие РФ, США и ЕС будет "вполне устраивать" текущая ситуация, изменения им не нужны, считает профессор южнокорейского Университета Кенсан Пак Чон Чхоль.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что цель Запада в украинском конфликте - создать очаги нестабильности у российских границ, "чужими руками устранить конкурентов", а народ Украины стал "заложником" киевского режима и его "западных хозяев", которые оккупировали Украину в политическом, военном, экономическом смысле, чтобы и дальше "обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 00:04
Западу не интересно расследование по "Северному потоку", заявил Небензя
Профессор отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности имел возможность пообщаться с немецкими парламентариями, и из полученной им информации следует, что, хотя Германии не хочется увеличивать расходы на оборону, в представлении немцев "пострадавшей стороной" в конфликте является именно Россия.
"Если только Китай не будет поставлять летальные вооружения России, это вполне будет устраивать и США, и ЕС с Германией. Поскольку у них всех одна цель – ослабить Россию. А умирают сейчас только россияне и украинцы", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.
Пак Чон Чхоль добавил, что с точки зрения Германии США и даже Китай, дешево покупающий российскую нефть, сейчас "в очень благоприятной ситуации", у них нет причин что-либо менять.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 09:18
Эксперт оценил вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания
 
В миреЮжная КореяВладимир ПутинЭнтони БлинкенВан И (политик)КитайРоссияСШАНАТО
 
 
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