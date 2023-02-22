https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853746022.html
Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге
Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 22.02.2023
Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Нижневартовске, подозреваемый задержан, сообщает в среду управление ФСБ по Тюменской области. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:00
2023-02-22T15:00
2023-02-22T15:25
происшествия
нижневартовск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Нижневартовске, подозреваемый задержан, сообщает в среду управление ФСБ по Тюменской области."Пресечена попытка жителя Нижневартовска совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. По версии следствия, задержанный гражданин РФ, являясь идейным противником проведения СВО, запланировал поджоги и иные действия, направленных на вывод из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики", - говорится в релизе.Поймали подозреваемого с поличным на участке Свердловской железной дороги. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, подозреваемому грозит длительный срок заклчючения.
https://ria.ru/20230222/arest-1853702564.html
нижневартовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Нижневартовск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
15:00 22.02.2023 (обновлено: 15:25 22.02.2023)
Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге
ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на участке железной дороги в Нижневартовске