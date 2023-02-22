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Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 22.02.2023
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Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге
Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 22.02.2023
Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Нижневартовске, подозреваемый задержан, сообщает в среду управление ФСБ по Тюменской области. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:00
2023-02-22T15:25
происшествия
нижневартовск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Нижневартовске, подозреваемый задержан, сообщает в среду управление ФСБ по Тюменской области."Пресечена попытка жителя Нижневартовска совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. По версии следствия, задержанный гражданин РФ, являясь идейным противником проведения СВО, запланировал поджоги и иные действия, направленных на вывод из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики", - говорится в релизе.Поймали подозреваемого с поличным на участке Свердловской железной дороги. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, подозреваемому грозит длительный срок заклчючения.
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происшествия, нижневартовск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Нижневартовск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
15:00 22.02.2023 (обновлено: 15:25 22.02.2023)
 
Жителя Нижневартовска задержали за попытку диверсии на железной дороге

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на участке железной дороги в Нижневартовске

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Нижневартовске, подозреваемый задержан, сообщает в среду управление ФСБ по Тюменской области.
"Пресечена попытка жителя Нижневартовска совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. По версии следствия, задержанный гражданин РФ, являясь идейным противником проведения СВО, запланировал поджоги и иные действия, направленных на вывод из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики", - говорится в релизе.
Поймали подозреваемого с поличным на участке Свердловской железной дороги. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, подозреваемому грозит длительный срок заклчючения.
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