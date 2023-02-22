https://ria.ru/20230222/vystuplenie-1853878657.html

Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"*

Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"* - РИА Новости, 22.02.2023

Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"*

Постпредство Украины при ООН пригласило для участия в своем мероприятии в среду служащего подразделения "Азова"* (признано террористической организацией и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:13

2023-02-22T20:13

2023-02-22T20:13

специальная военная операция на украине

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антониу гутерреш

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следственный комитет россии (ск рф)

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпредство Украины при ООН пригласило для участия в своем мероприятии в среду служащего подразделения "Азова"* (признано террористической организацией и запрещено в РФ), находившегося на заводе "Азовсталь", Илью Самойленко. Генсек ООН Антониу Гутерреш не принимает участие в мероприятии. Самойленко заявил, что он с сослуживцами по "Азову"* "воевал с превосходящими по численности врагом". "Но они никогда не были такими же мотивированными, как мы", - добавил служащий "Азова"*, сдавшийся в плен. Он присоединился к обвинениям, звучащим в адрес России в "зверствах" и в нарушениях гуманитарного права. При этом побывавший в плену выразил мнение, что "решение гуманитарных проблем лежит на поле боя". Также он заявил, что якобы видел российские "фильтрационные лагеря", добавив, что отношение к пленным в России "далеко от идеального". Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской карательной операции на Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. В феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами радикального подразделения, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС. Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230212/artemovsk-1851467797.html

https://ria.ru/20230201/azov-1849022624.html

https://ria.ru/20230209/azov-1850964494.html

https://ria.ru/20230210/prestupleniya-1851324764.html

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в мире, россия, украина, донбасс, антониу гутерреш, оон, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор