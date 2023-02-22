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Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"* - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/vystuplenie-1853878657.html
Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"*
Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"* - РИА Новости, 22.02.2023
Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"*
Постпредство Украины при ООН пригласило для участия в своем мероприятии в среду служащего подразделения "Азова"* (признано террористической организацией и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:13
2023-02-22T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
антониу гутерреш
оон
следственный комитет россии (ск рф)
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпредство Украины при ООН пригласило для участия в своем мероприятии в среду служащего подразделения "Азова"* (признано террористической организацией и запрещено в РФ), находившегося на заводе "Азовсталь", Илью Самойленко. Генсек ООН Антониу Гутерреш не принимает участие в мероприятии. Самойленко заявил, что он с сослуживцами по "Азову"* "воевал с превосходящими по численности врагом". "Но они никогда не были такими же мотивированными, как мы", - добавил служащий "Азова"*, сдавшийся в плен. Он присоединился к обвинениям, звучащим в адрес России в "зверствах" и в нарушениях гуманитарного права. При этом побывавший в плену выразил мнение, что "решение гуманитарных проблем лежит на поле боя". Также он заявил, что якобы видел российские "фильтрационные лагеря", добавив, что отношение к пленным в России "далеко от идеального". Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской карательной операции на Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. В феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами радикального подразделения, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС. Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230212/artemovsk-1851467797.html
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в мире, россия, украина, донбасс, антониу гутерреш, оон, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Антониу Гутерреш, ООН, Следственный комитет России (СК РФ), Правый сектор
20:13 22.02.2023
 
Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"*

Постпредство Украины пригласило выступить в ООН военнослужащего подразделения "Азов"

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпредство Украины при ООН пригласило для участия в своем мероприятии в среду служащего подразделения "Азова"* (признано террористической организацией и запрещено в РФ), находившегося на заводе "Азовсталь", Илью Самойленко.
Генсек ООН Антониу Гутерреш не принимает участие в мероприятии.
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут) - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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Самойленко заявил, что он с сослуживцами по "Азову"* "воевал с превосходящими по численности врагом". "Но они никогда не были такими же мотивированными, как мы", - добавил служащий "Азова"*, сдавшийся в плен.
Он присоединился к обвинениям, звучащим в адрес России в "зверствах" и в нарушениях гуманитарного права. При этом побывавший в плену выразил мнение, что "решение гуманитарных проблем лежит на поле боя". Также он заявил, что якобы видел российские "фильтрационные лагеря", добавив, что отношение к пленным в России "далеко от идеального".
Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской карательной операции на Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 16:58
МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций
В феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами радикального подразделения, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса.
Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 19:47Специальная военная операция на Украине
Националистический полк "Азов"* преобразовали в штурмовую бригаду
"Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.
Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 21:17Специальная военная операция на Украине
СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя
 
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