Украина пригласила выступить в ООН военнослужащего "Азова"*
Постпредство Украины пригласило выступить в ООН военнослужащего подразделения "Азов"
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпредство Украины при ООН пригласило для участия в своем мероприятии в среду служащего подразделения "Азова"* (признано террористической организацией и запрещено в РФ), находившегося на заводе "Азовсталь", Илью Самойленко.
Генсек ООН Антониу Гутерреш не принимает участие в мероприятии.
Самойленко заявил, что он с сослуживцами по "Азову"* "воевал с превосходящими по численности врагом". "Но они никогда не были такими же мотивированными, как мы", - добавил служащий "Азова"*, сдавшийся в плен.
Он присоединился к обвинениям, звучащим в адрес России в "зверствах" и в нарушениях гуманитарного права. При этом побывавший в плену выразил мнение, что "решение гуманитарных проблем лежит на поле боя". Также он заявил, что якобы видел российские "фильтрационные лагеря", добавив, что отношение к пленным в России "далеко от идеального".
Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* участвовал в украинской карательной операции на Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ.
В феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами радикального подразделения, а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса.
Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".
"Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.
Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация