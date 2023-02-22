https://ria.ru/20230222/vystuplenie-1853671628.html
Рябков назвал выступление Байдена обреченной попыткой надавить на Россию
Рябков назвал выступление Байдена обреченной попыткой надавить на Россию - РИА Новости, 22.02.2023
Рябков назвал выступление Байдена обреченной попыткой надавить на Россию
Выступление президента США Джо Байдена накануне в Польше - одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на Россию, обоснованность... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:20
2023-02-22T12:20
2023-02-22T12:39
россия
сша
джо байден
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
польша
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена накануне в Польше - одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на Россию, обоснованность решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ очевидна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я оцениваю выступление это как одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на РФ. Ничего нового в тексте нет. Это все мы слышали десятки раз, еще услышим в разном исполнении. Прочитали, отметили про себя, что полная обоснованность решения приостановить ДСНВ она очевидна. Никаких проблесков здравого смысла на российском направлении в политике Вашингтона не просматривается", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853632239.html
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россия, сша, джо байден, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, польша, договор снв-3
Россия, США, Джо Байден, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Польша, Договор СНВ-3
12:20 22.02.2023 (обновлено: 12:39 22.02.2023)
Рябков назвал выступление Байдена обреченной попыткой надавить на Россию
Рябков назвал выступление Байдена обреченной на провал попыткой оказать давление на Россию