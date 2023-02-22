https://ria.ru/20230222/vystavka-1853543066.html
Выставка фотокора РИА Новости о людях Донбасса открылась в Музее Победы
Выставка фотокора РИА Новости о людях Донбасса открылась в Музее Победы - РИА Новости, 22.02.2023
Выставка фотокора РИА Новости о людях Донбасса открылась в Музее Победы
Выставка работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" открылась в преддверии Дня защитника Отечества в Музее Победы. На вошедших... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:52
2023-02-22T12:52
2023-02-22T13:33
донбасс
луганская народная республика
россия
валерий мельников
кирилл вышинский
музей победы
риа новости
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Выставка работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" открылась в преддверии Дня защитника Отечества в Музее Победы. На вошедших в экспозицию снимках запечатлены пронзительные истории о разделенных семьях Донецкой и Луганской Народных Республик, члены которых впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий Донбасса.Мельников снимает жителей ДНР и ЛНР в реалиях гуманитарной катастрофы с 2014 года. Дважды, в 2017 и 2018 годах, его работы о людях Донбасса становились лауреатами крупнейшей и самой престижной премии в области фотожурналистики — World Press Photo."У любой войны много граней, и рассматривать ее можно с разных позиций. Но главная – это люди, через судьбы которых она проходит. СВО, по сути, ради людей и ведется. Можно говорить о справедливости, праве на выбор и свободе говорить на родном языке. И все это будет абсолютно верно. А можно, просто посмотреть в глаза жителям Донбасса, чьи семьи оказались по разные стороны сначала границ, а потом и фронта, и понять гораздо больше. Выставка “Возвращение домой” - это именно тот случай, когда документальные кадры говорят больше любых, самых правильных слов. Я хочу поблагодарить ее создателей за потрясающую работу и пригласить всех в Музей Победы обязательно посетить выставку. Узнать больше об ужасных испытаниях, выпавших на долю людей в Донецкой и Луганской республиках, о том долгом и трудном пути, который им пришлось пройти для возвращения домой", – отметил директор Музея Победы Александр Школьник.Кроме того, 24 февраля у гостей музея будет уникальная возможность стать участниками экскурсии по фотовыставке "Возвращение домой". Бесплатная программа начнется в 15.00. Участие по предварительной регистрации. Выставка будет работать до 31 марта включительно.Музей Победы – крупнейший в России музейный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Здесь можно увидеть подлинные раритеты, рассказывающие о событиях и героях тех лет: оружие, амуницию, фотографии, документы, награды и многое другое. Выставочные площади Музея Победы составляют свыше 16 тыс. квадратных метров, а в фондах хранится около 400 тыс. музейных предметов. В главном здании музея действуют экспозиции "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа", "Подвиг Армии" с диорамным комплексом, Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы". В составе Музея Победы — четыре филиала: Красногорский, Ржевский, "Музей Г.К Жукова" и Музей "Г.О.Р.А.".
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РИА Новости
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донбасс, луганская народная республика, россия, валерий мельников, кирилл вышинский, музей победы, риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства
Донбасс, Луганская Народная Республика, Россия, Валерий Мельников, Кирилл Вышинский, Музей Победы, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Выставка работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" открылась в преддверии Дня защитника Отечества в Музее Победы. На вошедших в экспозицию снимках запечатлены пронзительные истории о разделенных семьях Донецкой и Луганской Народных Республик, члены которых впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий Донбасса.
Мельников снимает жителей ДНР и ЛНР в реалиях гуманитарной катастрофы с 2014 года. Дважды, в 2017 и 2018 годах, его работы о людях Донбасса становились лауреатами крупнейшей и самой престижной премии в области фотожурналистики — World Press Photo.
"Наши фотографы всегда в самых горячих точках. Мы рассказываем о людях, живущих на переломе истории, в нелегкие времена перемен. Вот и работы Валерия Мельникова повествуют о жителях освобожденных территорий Донбасса, которые впервые за многие годы смогли увидеть своих родных и близких, снова стать общей семьей. Сегодня они уже часть России, часть нашей большой общей семьи. И не случайно эта выставка проходит в Музее Победы, с которым нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Лица людей на фотографиях, их судьбы - это свидетельства и история нашей победы в Донбассе", – сказал исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
"У любой войны много граней, и рассматривать ее можно с разных позиций. Но главная – это люди, через судьбы которых она проходит. СВО, по сути, ради людей и ведется. Можно говорить о справедливости, праве на выбор и свободе говорить на родном языке. И все это будет абсолютно верно. А можно, просто посмотреть в глаза жителям Донбасса, чьи семьи оказались по разные стороны сначала границ, а потом и фронта, и понять гораздо больше. Выставка “Возвращение домой” - это именно тот случай, когда документальные кадры говорят больше любых, самых правильных слов. Я хочу поблагодарить ее создателей за потрясающую работу и пригласить всех в Музей Победы обязательно посетить выставку. Узнать больше об ужасных испытаниях, выпавших на долю людей в Донецкой и Луганской республиках, о том долгом и трудном пути, который им пришлось пройти для возвращения домой", – отметил директор Музея Победы Александр Школьник.
"Валерий Мельников — признанный мастер фотодокументалистки с мировым именем, отмеченный самыми престижными международными наградами, и мы горды тем, что такой большой художник работает в нашем коллективе. На его счету – более четверти века командировок в горячие точки, жителей Донбасса Валерий снимает с 2014 года. Он создал уже ставшие классическими образы этого конфликта, показал, что даже в самую суровую годину можно сохранять мужество, достоинство и человечность. Уверен, что представленный здесь новый цикл фотографий Валерия будет по достоинству оценен как самой широкой, так и взыскательной профессиональной аудиторией", – подытожила руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.
Кроме того, 24 февраля у гостей музея будет уникальная возможность стать участниками экскурсии по фотовыставке "Возвращение домой". Бесплатная программа начнется в 15.00. Участие по предварительной регистрации. Выставка будет работать до 31 марта включительно.
Музей Победы – крупнейший в России музейный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Здесь можно увидеть подлинные раритеты, рассказывающие о событиях и героях тех лет: оружие, амуницию, фотографии, документы, награды и многое другое. Выставочные площади Музея Победы составляют свыше 16 тыс. квадратных метров, а в фондах хранится около 400 тыс. музейных предметов. В главном здании музея действуют экспозиции "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа", "Подвиг Армии" с диорамным комплексом, Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы". В составе Музея Победы — четыре филиала: Красногорский, Ржевский, "Музей Г.К Жукова" и Музей "Г.О.Р.А.".