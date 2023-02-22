https://ria.ru/20230222/vystavka-1853543066.html

Выставка фотокора РИА Новости о людях Донбасса открылась в Музее Победы

Выставка фотокора РИА Новости о людях Донбасса открылась в Музее Победы - РИА Новости, 22.02.2023

Выставка фотокора РИА Новости о людях Донбасса открылась в Музее Победы

Выставка работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" открылась в преддверии Дня защитника Отечества в Музее Победы. На вошедших... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:52

2023-02-22T12:52

2023-02-22T13:33

донбасс

луганская народная республика

россия

валерий мельников

кирилл вышинский

музей победы

риа новости

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Выставка работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова "Возвращение домой" открылась в преддверии Дня защитника Отечества в Музее Победы. На вошедших в экспозицию снимках запечатлены пронзительные истории о разделенных семьях Донецкой и Луганской Народных Республик, члены которых впервые за много лет смогли увидеть друг друга благодаря освобождению территорий Донбасса.Мельников снимает жителей ДНР и ЛНР в реалиях гуманитарной катастрофы с 2014 года. Дважды, в 2017 и 2018 годах, его работы о людях Донбасса становились лауреатами крупнейшей и самой престижной премии в области фотожурналистики — World Press Photo."У любой войны много граней, и рассматривать ее можно с разных позиций. Но главная – это люди, через судьбы которых она проходит. СВО, по сути, ради людей и ведется. Можно говорить о справедливости, праве на выбор и свободе говорить на родном языке. И все это будет абсолютно верно. А можно, просто посмотреть в глаза жителям Донбасса, чьи семьи оказались по разные стороны сначала границ, а потом и фронта, и понять гораздо больше. Выставка “Возвращение домой” - это именно тот случай, когда документальные кадры говорят больше любых, самых правильных слов. Я хочу поблагодарить ее создателей за потрясающую работу и пригласить всех в Музей Победы обязательно посетить выставку. Узнать больше об ужасных испытаниях, выпавших на долю людей в Донецкой и Луганской республиках, о том долгом и трудном пути, который им пришлось пройти для возвращения домой", – отметил директор Музея Победы Александр Школьник.Кроме того, 24 февраля у гостей музея будет уникальная возможность стать участниками экскурсии по фотовыставке "Возвращение домой". Бесплатная программа начнется в 15.00. Участие по предварительной регистрации. Выставка будет работать до 31 марта включительно.Музей Победы – крупнейший в России музейный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Здесь можно увидеть подлинные раритеты, рассказывающие о событиях и героях тех лет: оружие, амуницию, фотографии, документы, награды и многое другое. Выставочные площади Музея Победы составляют свыше 16 тыс. квадратных метров, а в фондах хранится около 400 тыс. музейных предметов. В главном здании музея действуют экспозиции "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа", "Подвиг Армии" с диорамным комплексом, Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы". В составе Музея Победы — четыре филиала: Красногорский, Ржевский, "Музей Г.К Жукова" и Музей "Г.О.Р.А.".

https://ria.ru/20220830/vystavka-1813202232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

донбасс, луганская народная республика, россия, валерий мельников, кирилл вышинский, музей победы, риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства