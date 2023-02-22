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Минпромторг предложил запретить ввоз машин по упрощенным требованиям - РИА Новости, 22.02.2023
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Минпромторг предложил запретить ввоз машин по упрощенным требованиям
Минпромторг предложил запретить ввоз машин по упрощенным требованиям - РИА Новости, 22.02.2023
Минпромторг предложил запретить ввоз машин по упрощенным требованиям
Министерство промышленности и торговли России предложило запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям, следует из постановления... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:55
2023-02-22T21:48
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предложило запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям, следует из постановления правительства на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Предложение Минпромторга предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня 2023 года", — заявили в министерстве. Так, на все ввозимые машины, в том числе, на автомобили физических лиц, нужно будет снова устанавливать устройства вызова экстренных служб. "Они позволяют оперативно в автоматическом режиме получать данные о нахождении автомобиля в случае аварии и максимально быстро через "ЭРА-ГЛОНАСС" передавать данные службам для оказания помощи", — пояснили в Минпромторге.В ведомстве рассказали, что производители подтвердили готовность выпускать необходимое количество таких устройств для покрытия спроса. Кроме этого, в стране создали крупную сеть центров для их установки и обслуживания. Согласно документу, новые ужесточенные правила пока предлагают продлить до 1 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20230222/abs-1853882798.html
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), глонасс (система навигации)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ГЛОНАСС (система навигации)
20:55 22.02.2023 (обновлено: 21:48 22.02.2023)
 
Минпромторг предложил запретить ввоз машин по упрощенным требованиям

Минпромторг предложил запретить ввоз авто из дружественных стран по упрощенным требованиям

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРуль в автомобиле
Руль в автомобиле - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руль в автомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России предложило запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям, следует из постановления правительства на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Предложение Минпромторга предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня 2023 года", — заявили в министерстве.
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Так, на все ввозимые машины, в том числе, на автомобили физических лиц, нужно будет снова устанавливать устройства вызова экстренных служб.
"Они позволяют оперативно в автоматическом режиме получать данные о нахождении автомобиля в случае аварии и максимально быстро через "ЭРА-ГЛОНАСС" передавать данные службам для оказания помощи", — пояснили в Минпромторге.
В ведомстве рассказали, что производители подтвердили готовность выпускать необходимое количество таких устройств для покрытия спроса. Кроме этого, в стране создали крупную сеть центров для их установки и обслуживания.
Согласно документу, новые ужесточенные правила пока предлагают продлить до 1 февраля 2024 года.
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ЭкономикаАвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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