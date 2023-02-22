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Лавров встретится с коллегами из Китая и Бразилии на полях G20
Лавров встретится с коллегами из Китая и Бразилии на полях G20 - РИА Новости, 22.02.2023
Лавров встретится с коллегами из Китая и Бразилии на полях G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале марта посетит с визитом Индию, 1-2 марта он примет участие в совещании глав МИД "большой двадцатки" в Нью-Дели, заявила в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:33
2023-02-22T16:33
2023-02-22T16:46
китай
бразилия
россия
большая двадцатка
сергей лавров
индия
нью-дели
мария захарова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале марта посетит с визитом Индию, 1-2 марта он примет участие в совещании глав МИД "большой двадцатки" в Нью-Дели, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что пребывание министра в Индии будет состоять из трех частей: помимо участия в СМИД "двадцатки", он с 1 по 3 марта будет находиться в Нью-Дели в рамках рабочего визита для переговоров на двусторонней основе, в том числе с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, а позже примет участие в международном форуме Raisina Dialogue.
https://ria.ru/20230221/indiya-1853527482.html
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китай, бразилия, россия, большая двадцатка, сергей лавров, индия, нью-дели, мария захарова
Китай, Бразилия, Россия, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Индия, Нью-Дели, Мария Захарова
16:33 22.02.2023 (обновлено: 16:46 22.02.2023)
Лавров встретится с коллегами из Китая и Бразилии на полях G20
Лавров встретится с коллегами из Китая и Бразилии на полях совещания глав МИД G20