https://ria.ru/20230222/vremya-1853856955.html

В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России

В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России - РИА Новости, 22.02.2023

В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России

В Госдуму внесен законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ размещен в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:40

2023-02-22T18:40

2023-02-22T18:40

россия

луганская народная республика

владимир путин

госдума рф

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). В настоящее время в указанных субъектах Российской Федерации фактически действует московское время", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230213/vremya-1851703047.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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