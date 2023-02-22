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В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России - РИА Новости, 22.02.2023
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В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России
В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России - РИА Новости, 22.02.2023
В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России
В Госдуму внесен законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ размещен в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:40
2023-02-22T18:40
россия
луганская народная республика
владимир путин
госдума рф
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). В настоящее время в указанных субъектах Российской Федерации фактически действует московское время", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230213/vremya-1851703047.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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россия, луганская народная республика, владимир путин, госдума рф, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, ЛНР, ДНР, Общество
18:40 22.02.2023
 
В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России

В Госдуму внесли проект, определяющий московский часовой пояс в новых регионах России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). В настоящее время в указанных субъектах Российской Федерации фактически действует московское время", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРОбщество
 
 
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