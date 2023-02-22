https://ria.ru/20230222/vremya-1853856955.html
В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России
В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России - РИА Новости, 22.02.2023
В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России
В Госдуму внесен законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ размещен в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:40
2023-02-22T18:40
2023-02-22T18:40
россия
луганская народная республика
владимир путин
госдума рф
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). В настоящее время в указанных субъектах Российской Федерации фактически действует московское время", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230213/vremya-1851703047.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Госдуму внесли проект о часовом поясе в новых регионах России
В Госдуму внесли проект, определяющий московский часовой пояс в новых регионах России