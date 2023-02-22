https://ria.ru/20230222/vozgoranie-1853897663.html

На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар

На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар - РИА Новости, 22.02.2023

На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар

В США на одном из ключевых ядерно-оружейных объектов Y-12 разгорелся пожар, следует из публикации в официальном аккаунте в Twitter. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T22:55

2023-02-22T22:55

2023-02-22T23:53

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. В США на одном из ключевых ядерно-оружейных объектов Y-12 разгорелся пожар, следует из публикации в официальном аккаунте в Twitter.Инцидент произошел в среду утром. Штатные специалисты ликвидировали возгорание при поддержке спасателей."Сообщается об отсутствии пострадавших или заражения. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время", — говорится в заявлении. Объект, функционирующий в штате Теннесси с 1943 года, относится к министерству энергетики США и участвует в обеспечении "безопасного и эффективного военно-ядерного сдерживания". Специалисты также извлекают и складируют ядерные материалы, заправляют топливом военно-морские реакторы и выполняют работы в интересах других государственных и частных структур, уточняется на сайте.Комплекс национальной безопасности Y-12, созданный в рамках американской ядерно-оружейной программы ("Манхэттенский проект"), располагается рядом с городом Ок-Ридж. В Y-12 производятся компоненты американского ядерного оружия, а также хранится основная часть американского запаса обогащенного урана.

https://ria.ru/20230221/ogayo-1853309154.html

https://ria.ru/20220115/khimikaty-1767950958.html

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в мире, сша, теннесси