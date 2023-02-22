Рейтинг@Mail.ru
На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/vozgoranie-1853897663.html
На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар
На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар - РИА Новости, 22.02.2023
На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар
В США на одном из ключевых ядерно-оружейных объектов Y-12 разгорелся пожар, следует из публикации в официальном аккаунте в Twitter. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:55
2023-02-22T23:53
в мире
сша
теннесси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151709/70/1517097027_0:33:5536:3147_1920x0_80_0_0_7ae1a9deb22ac52fcc5632b5bb1b1eea.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. В США на одном из ключевых ядерно-оружейных объектов Y-12 разгорелся пожар, следует из публикации в официальном аккаунте в Twitter.Инцидент произошел в среду утром. Штатные специалисты ликвидировали возгорание при поддержке спасателей."Сообщается об отсутствии пострадавших или заражения. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время", — говорится в заявлении. Объект, функционирующий в штате Теннесси с 1943 года, относится к министерству энергетики США и участвует в обеспечении "безопасного и эффективного военно-ядерного сдерживания". Специалисты также извлекают и складируют ядерные материалы, заправляют топливом военно-морские реакторы и выполняют работы в интересах других государственных и частных структур, уточняется на сайте.Комплекс национальной безопасности Y-12, созданный в рамках американской ядерно-оружейной программы ("Манхэттенский проект"), располагается рядом с городом Ок-Ридж. В Y-12 производятся компоненты американского ядерного оружия, а также хранится основная часть американского запаса обогащенного урана.
https://ria.ru/20230221/ogayo-1853309154.html
https://ria.ru/20220115/khimikaty-1767950958.html
сша
теннесси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151709/70/1517097027_411:0:5536:3844_1920x0_80_0_0_6cc47ae0d35881e33eebd202ac66db97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, теннесси
В мире, США, Теннесси
22:55 22.02.2023 (обновлено: 23:53 22.02.2023)
 
На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар

В США произошло возгорание на ядерно-оружейном объекте Y-12

© Фото : U.S. Air Force / Heide CouchПожарный США
Пожарный США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Heide Couch
Пожарный США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. В США на одном из ключевых ядерно-оружейных объектов Y-12 разгорелся пожар, следует из публикации в официальном аккаунте в Twitter.
Инцидент произошел в среду утром. Штатные специалисты ликвидировали возгорание при поддержке спасателей.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 02:18
В Огайо не менее 13 человек отправили в больницы из-за пожара на заводе
"Сообщается об отсутствии пострадавших или заражения. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время", — говорится в заявлении.
Объект, функционирующий в штате Теннесси с 1943 года, относится к министерству энергетики США и участвует в обеспечении "безопасного и эффективного военно-ядерного сдерживания".
Специалисты также извлекают и складируют ядерные материалы, заправляют топливом военно-морские реакторы и выполняют работы в интересах других государственных и частных структур, уточняется на сайте.
Комплекс национальной безопасности Y-12, созданный в рамках американской ядерно-оружейной программы ("Манхэттенский проект"), располагается рядом с городом Ок-Ридж. В Y-12 производятся компоненты американского ядерного оружия, а также хранится основная часть американского запаса обогащенного урана.
Пожар на складе химикатов в городе Пассаик в Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января 2022, 06:35
СМИ: в США на складе химикатов произошел сильный пожар
 
В миреСШАТеннесси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала