https://ria.ru/20230222/vooruzhenie-1853875152.html

Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение

Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение - РИА Новости, 22.02.2023

Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение

Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту США Джо Байдену переместить в Польшу американское вооружение, предложение было принято "с большим вниманием",... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:57

2023-02-22T19:57

2023-02-22T20:45

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ВАРШАВА , 22 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту США Джо Байдену переместить в Польшу американское вооружение, предложение было принято "с большим вниманием", заявил лидер балтийского государства в интервью телеканалу TVN. Байден в настоящее время заканчивает визит в Польшу, куда он прибыл в понедельник. Он напомнил, что американские военные присутствуют в Польше в рамках двух форматов. "С одной стороны участие американцев в НАТО, где в рамках выдвинутого присутствия на восточном фланге Соединенные Штаты являются рамочным государством. Но кроме этого на основании договора между двумя странами – Польшей и Соединенными Штатами – американское присутствие в нашей стране", - сказал Дуда. "В рамках этого, второго (формата – ред.) я обратился к господину президенту Джо Байдену, чтобы американская армия переместила в созданные для этих целей на территории Польши мест свою военную технику, свое оружие попросту говоря, для того, чтобы усилить потенциал американского присутствия", - рассказал он. "Это мое предложение было принято с большим вниманием", - утверждает польский президент.Польский президент отметил, что сразу не получил от своего американского коллеги конкретного ответа на свое предложение, как и обещаний нарастить военное присутствие США. По мнению Дуды, Байден должен "обсудить эту идею с военными США".

https://ria.ru/20230208/polsha-1850503295.html

https://ria.ru/20230213/kovitidi-1851717512.html

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