19:57 22.02.2023 (обновлено: 20:45 22.02.2023)
Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение
Президент Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА , 22 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту США Джо Байдену переместить в Польшу американское вооружение, предложение было принято "с большим вниманием", заявил лидер балтийского государства в интервью телеканалу TVN.
Байден в настоящее время заканчивает визит в Польшу, куда он прибыл в понедельник.
Он напомнил, что американские военные присутствуют в Польше в рамках двух форматов. "С одной стороны участие американцев в НАТО, где в рамках выдвинутого присутствия на восточном фланге Соединенные Штаты являются рамочным государством. Но кроме этого на основании договора между двумя странами – Польшей и Соединенными Штатами – американское присутствие в нашей стране", - сказал Дуда.
"В рамках этого, второго (формата – ред.) я обратился к господину президенту Джо Байдену, чтобы американская армия переместила в созданные для этих целей на территории Польши мест свою военную технику, свое оружие попросту говоря, для того, чтобы усилить потенциал американского присутствия", - рассказал он.
"Это мое предложение было принято с большим вниманием", - утверждает польский президент.
Польский президент отметил, что сразу не получил от своего американского коллеги конкретного ответа на свое предложение, как и обещаний нарастить военное присутствие США. По мнению Дуды, Байден должен "обсудить эту идею с военными США".