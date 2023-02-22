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Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение - РИА Новости, 22.02.2023
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Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение
Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение - РИА Новости, 22.02.2023
Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение
Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту США Джо Байдену переместить в Польшу американское вооружение, предложение было принято "с большим вниманием",... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:57
2023-02-22T20:45
в мире
польша
сша
джо байден
анджей дуда
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ВАРШАВА , 22 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту США Джо Байдену переместить в Польшу американское вооружение, предложение было принято "с большим вниманием", заявил лидер балтийского государства в интервью телеканалу TVN. Байден в настоящее время заканчивает визит в Польшу, куда он прибыл в понедельник. Он напомнил, что американские военные присутствуют в Польше в рамках двух форматов. "С одной стороны участие американцев в НАТО, где в рамках выдвинутого присутствия на восточном фланге Соединенные Штаты являются рамочным государством. Но кроме этого на основании договора между двумя странами – Польшей и Соединенными Штатами – американское присутствие в нашей стране", - сказал Дуда. "В рамках этого, второго (формата – ред.) я обратился к господину президенту Джо Байдену, чтобы американская армия переместила в созданные для этих целей на территории Польши мест свою военную технику, свое оружие попросту говоря, для того, чтобы усилить потенциал американского присутствия", - рассказал он. "Это мое предложение было принято с большим вниманием", - утверждает польский президент.Польский президент отметил, что сразу не получил от своего американского коллеги конкретного ответа на свое предложение, как и обещаний нарастить военное присутствие США. По мнению Дуды, Байден должен "обсудить эту идею с военными США".
https://ria.ru/20230208/polsha-1850503295.html
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в мире, польша, сша, джо байден, анджей дуда, нато
В мире, Польша, США, Джо Байден, Анджей Дуда, НАТО
19:57 22.02.2023 (обновлено: 20:45 22.02.2023)
 
Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение

Президент Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА , 22 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту США Джо Байдену переместить в Польшу американское вооружение, предложение было принято "с большим вниманием", заявил лидер балтийского государства в интервью телеканалу TVN.
Байден в настоящее время заканчивает визит в Польшу, куда он прибыл в понедельник.
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Он напомнил, что американские военные присутствуют в Польше в рамках двух форматов. "С одной стороны участие американцев в НАТО, где в рамках выдвинутого присутствия на восточном фланге Соединенные Штаты являются рамочным государством. Но кроме этого на основании договора между двумя странами – Польшей и Соединенными Штатами – американское присутствие в нашей стране", - сказал Дуда.
"В рамках этого, второго (формата – ред.) я обратился к господину президенту Джо Байдену, чтобы американская армия переместила в созданные для этих целей на территории Польши мест свою военную технику, свое оружие попросту говоря, для того, чтобы усилить потенциал американского присутствия", - рассказал он.
"Это мое предложение было принято с большим вниманием", - утверждает польский президент.
Польский президент отметил, что сразу не получил от своего американского коллеги конкретного ответа на свое предложение, как и обещаний нарастить военное присутствие США. По мнению Дуды, Байден должен "обсудить эту идею с военными США".
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В миреПольшаСШАДжо БайденАнджей ДудаНАТО
 
 
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