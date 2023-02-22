Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/vizit-1853814765.html
Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину
Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину - РИА Новости, 22.02.2023
Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину
Визит президента США Джо Байдена на Украину представлял собой "дурную постановку захолустного театра", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:03
2023-02-22T17:03
в мире
украина
киев
сша
джо байден
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину представлял собой "дурную постановку захолустного театра", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний визит американского лидера в Киев. "И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления.. Визит американского лидера (на Украину - ред.) был обставлен драматургией. Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать ему до победного конца. На деле все напоминало дурную постановку обреченного на провал захолустного театра, чтобы видимо придать какого-то драматизма. Этому моменту завели даже сирену воздушной тревоги", - сказала Захарова на брифинге в среду. В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853756715.html
https://ria.ru/20230222/bayden-1853717034.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, джо байден, мария захарова
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Мария Захарова
17:03 22.02.2023
 
Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину

Захарова назвала визит Байдена на Украину дурной постановкой захолустного театра

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину представлял собой "дурную постановку захолустного театра", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний визит американского лидера в Киев.
"И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления.. Визит американского лидера (на Украину - ред.) был обставлен драматургией. Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать ему до победного конца. На деле все напоминало дурную постановку обреченного на провал захолустного театра, чтобы видимо придать какого-то драматизма. Этому моменту завели даже сирену воздушной тревоги", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 15:27
В США жестко раскритиковали выступление Байдена в Польше
В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.
В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 13:51Специальная военная операция на Украине
"Я виню Байдена": конгрессмен жестко высказался о роли США на Украине
 
В миреУкраинаКиевСШАДжо БайденМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала