https://ria.ru/20230222/vizit-1853814765.html

Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину

Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину - РИА Новости, 22.02.2023

Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину

Визит президента США Джо Байдена на Украину представлял собой "дурную постановку захолустного театра", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:03

2023-02-22T17:03

2023-02-22T17:03

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украина

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джо байден

мария захарова

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину представлял собой "дурную постановку захолустного театра", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний визит американского лидера в Киев. "И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления.. Визит американского лидера (на Украину - ред.) был обставлен драматургией. Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать ему до победного конца. На деле все напоминало дурную постановку обреченного на провал захолустного театра, чтобы видимо придать какого-то драматизма. Этому моменту завели даже сирену воздушной тревоги", - сказала Захарова на брифинге в среду. В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853756715.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853717034.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, мария захарова