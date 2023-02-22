Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину
Захарова назвала визит Байдена на Украину дурной постановкой захолустного театра
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена на Украину представлял собой "дурную постановку захолустного театра", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний визит американского лидера в Киев.
"И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления.. Визит американского лидера (на Украину - ред.) был обставлен драматургией. Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать ему до победного конца. На деле все напоминало дурную постановку обреченного на провал захолустного театра, чтобы видимо придать какого-то драматизма. Этому моменту завели даже сирену воздушной тревоги", - сказала Захарова на брифинге в среду.
В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.
В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Байдена в Киев, который состоялся ранее в понедельник.