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Американский подполковник раскусил уловку Байдена в Киеве - РИА Новости, 22.02.2023
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Американский подполковник раскусил уловку Байдена в Киеве
Американский подполковник раскусил уловку Байдена в Киеве - РИА Новости, 22.02.2023
Американский подполковник раскусил уловку Байдена в Киеве
Визит президента США Джо Байдена в Киев, во время которого в городе была объявлена воздушная тревога, выглядел как "большая постановка", которая не принесла... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T03:41
2023-02-22T03:41
в мире
сша
киев
украина
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев, во время которого в городе была объявлена воздушная тревога, выглядел как "большая постановка", которая не принесла Украине какой-либо пользы, заявил в эфире Fox News подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. При этом на Украине, в том числе в Киеве, без каких-либо причин была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ публиковали видео, как американский президент идет под звуки сирены."Да, вы должны подумать, это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это (тревога. – ред.) произошло, так что почти все знали, что это произойдет", - заметил Дэвис.По его словам, визит Байдена в украинскую столицу ничего не изменил, так как американская администрация и так собирается дать Киеву все, что там захотят."Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины", - резюмировал подполковник.Как сообщал директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала. По его словам, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США, а "как они восприняли — это их личное дело".
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в мире, сша, киев, украина, джо байден, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
03:41 22.02.2023
 
Американский подполковник раскусил уловку Байдена в Киеве

Подполковник армии США Дэвис назвал визит президента Джо Байдена в Киев постановочным

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев, во время которого в городе была объявлена воздушная тревога, выглядел как "большая постановка", которая не принесла Украине какой-либо пользы, заявил в эфире Fox News подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. При этом на Украине, в том числе в Киеве, без каких-либо причин была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ публиковали видео, как американский президент идет под звуки сирены.
"Да, вы должны подумать, это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это (тревога. – ред.) произошло, так что почти все знали, что это произойдет", - заметил Дэвис.
По его словам, визит Байдена в украинскую столицу ничего не изменил, так как американская администрация и так собирается дать Киеву все, что там захотят.
"Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины", - резюмировал подполковник.
Как сообщал директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала. По его словам, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США, а "как они восприняли — это их личное дело".
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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