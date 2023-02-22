https://ria.ru/20230222/vengriya-1853583386.html

В МИД Венгрии назвали провокатором словацкого министра, оскорбившего Орбана

В МИД Венгрии назвали провокатором словацкого министра, оскорбившего Орбана - РИА Новости, 22.02.2023

В МИД Венгрии назвали провокатором словацкого министра, оскорбившего Орбана

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что глава внешнеполитического ведомства Словакии Растислав Качер, нецензурно... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T01:50

2023-02-22T01:50

2023-02-22T02:03

венгрия

украина

виктор орбан

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что глава внешнеполитического ведомства Словакии Растислав Качер, нецензурно оскорбивший венгерского премьера Виктора Орбана, является провокатором, и относиться к нему надо соответствующе. Ранее Качер в нецензурных выражениях раскритиковал Орбана за то, что Венгрия отказывается поставлять оружие Украине, и назвал его "карпатским коллаборантом" России. Ранее Качер заявлял, что "в случае победы России Венгрия предъявила бы территориальные претензии к Словакии". Председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет в ответ посоветовал Качеру "обратиться к психиатру". "Растислав Качер - провокатор, и к нему следует относиться соответственно. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Жолт Немет на днях сделал заявление относительно Растислава Качера, и мы полностью согласны с его мнением. Мы не поддадимся на провокацию", - приводит слова Менцера издание PestiSracok. Орбан, подводя итоги 2022 года для Венгрии, отмечал ранее, что единственно правильное решение для страны - остаться в стороне от конфликта на Украине, и никто не заставит Венгрию это решение изменить, потому что она суверенная и свободная страна, не признающая над собой никого, кроме Бога. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850871945.html

https://ria.ru/20230218/orban-1852906273.html

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венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, россия, в мире