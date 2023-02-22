Рейтинг@Mail.ru
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России" - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/varshava-1853894536.html
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России"
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России" - РИА Новости, 22.02.2023
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России"
Президент США Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу, помолившись в "большой секретности" за мир и преображение России, сообщил местный священник... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:31
2023-02-22T22:40
россия
сша
варшава
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fec4ccc75ec2503bc47b02e11e4f54e.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу, помолившись в "большой секретности" за мир и преображение России, сообщил местный священник Виеслав Давидовски. В социальных сетях Давидовски рассказал, что в честь "пепельной среды" - начала великого поста в западных конфессиях христианства – он нарисовал пеплом крест на лбу американского лидера, который потом появился на публике с остаточным темным пятном. "Все проводилось в большой секретности, но сейчас я могу говорить. В импровизированной часовне, рядом с апартаментами президента, мы молились за мир, преображение России и свет Святого духа для господина президента", - написал священник в Facebook*. Он опубликовал фотографию вместе с Байденом, у которого на лбу виден пепельный крест. "Сегодня пепельная среда. Даже самые сильные мира сего принимают пепел, если принадлежат к католической традиции. Я сегодня удостоился чести приложить пепел ко лбу президента США господина Джо Байдена", - написал Давидовски. Богослужение, по данным президентского пула, проходило в частном порядке в варшавской гостинице, где останавливался Байден.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html
https://ria.ru/20230222/bayden-1853882964.html
россия
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_06b7afc181502d2095dd74db4614b74e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, варшава, джо байден
Россия, США, Варшава, Джо Байден
22:31 22.02.2023 (обновлено: 22:40 22.02.2023)
 
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России"

Священник Давидовски: Байден помолился за мир и преображение России на мессе в Варшаве

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу, помолившись в "большой секретности" за мир и преображение России, сообщил местный священник Виеслав Давидовски.
В социальных сетях Давидовски рассказал, что в честь "пепельной среды" - начала великого поста в западных конфессиях христианства – он нарисовал пеплом крест на лбу американского лидера, который потом появился на публике с остаточным темным пятном.
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 19:55
Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы
"Все проводилось в большой секретности, но сейчас я могу говорить. В импровизированной часовне, рядом с апартаментами президента, мы молились за мир, преображение России и свет Святого духа для господина президента", - написал священник в Facebook*.
Он опубликовал фотографию вместе с Байденом, у которого на лбу виден пепельный крест.
"Сегодня пепельная среда. Даже самые сильные мира сего принимают пепел, если принадлежат к католической традиции. Я сегодня удостоился чести приложить пепел ко лбу президента США господина Джо Байдена", - написал Давидовски.
Богослужение, по данным президентского пула, проходило в частном порядке в варшавской гостинице, где останавливался Байден.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 20:46
Байден пришел на встречу с союзниками по НАТО со следом от пепла на лбу
 
РоссияСШАВаршаваДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала