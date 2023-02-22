https://ria.ru/20230222/varshava-1853894536.html

Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России"

Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России" - РИА Новости, 22.02.2023

Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России"

Президент США Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу, помолившись в "большой секретности" за мир и преображение России, сообщил местный священник... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T22:31

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу, помолившись в "большой секретности" за мир и преображение России, сообщил местный священник Виеслав Давидовски. В социальных сетях Давидовски рассказал, что в честь "пепельной среды" - начала великого поста в западных конфессиях христианства – он нарисовал пеплом крест на лбу американского лидера, который потом появился на публике с остаточным темным пятном. "Все проводилось в большой секретности, но сейчас я могу говорить. В импровизированной часовне, рядом с апартаментами президента, мы молились за мир, преображение России и свет Святого духа для господина президента", - написал священник в Facebook*. Он опубликовал фотографию вместе с Байденом, у которого на лбу виден пепельный крест. "Сегодня пепельная среда. Даже самые сильные мира сего принимают пепел, если принадлежат к католической традиции. Я сегодня удостоился чести приложить пепел ко лбу президента США господина Джо Байдена", - написал Давидовски. Богослужение, по данным президентского пула, проходило в частном порядке в варшавской гостинице, где останавливался Байден.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853882964.html

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