https://ria.ru/20230222/varshava-1853894536.html
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России"
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России" - РИА Новости, 22.02.2023
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России"
Президент США Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу, помолившись в "большой секретности" за мир и преображение России, сообщил местный священник... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:31
2023-02-22T22:31
2023-02-22T22:40
россия
сша
варшава
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fec4ccc75ec2503bc47b02e11e4f54e.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу, помолившись в "большой секретности" за мир и преображение России, сообщил местный священник Виеслав Давидовски. В социальных сетях Давидовски рассказал, что в честь "пепельной среды" - начала великого поста в западных конфессиях христианства – он нарисовал пеплом крест на лбу американского лидера, который потом появился на публике с остаточным темным пятном. "Все проводилось в большой секретности, но сейчас я могу говорить. В импровизированной часовне, рядом с апартаментами президента, мы молились за мир, преображение России и свет Святого духа для господина президента", - написал священник в Facebook*. Он опубликовал фотографию вместе с Байденом, у которого на лбу виден пепельный крест. "Сегодня пепельная среда. Даже самые сильные мира сего принимают пепел, если принадлежат к католической традиции. Я сегодня удостоился чести приложить пепел ко лбу президента США господина Джо Байдена", - написал Давидовски. Богослужение, по данным президентского пула, проходило в частном порядке в варшавской гостинице, где останавливался Байден.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html
https://ria.ru/20230222/bayden-1853882964.html
россия
сша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_06b7afc181502d2095dd74db4614b74e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, варшава, джо байден
Россия, США, Варшава, Джо Байден
22:31 22.02.2023 (обновлено: 22:40 22.02.2023)
Байден в Варшаве помолился за мир и "преображение России"
Священник Давидовски: Байден помолился за мир и преображение России на мессе в Варшаве
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу, помолившись в "большой секретности" за мир и преображение России, сообщил местный священник Виеслав Давидовски.
В социальных сетях Давидовски рассказал, что в честь "пепельной среды" - начала великого поста в западных конфессиях христианства – он нарисовал пеплом крест на лбу американского лидера, который потом появился на публике с остаточным темным пятном.
"Все проводилось в большой секретности, но сейчас я могу говорить. В импровизированной часовне, рядом с апартаментами президента, мы молились за мир, преображение России и свет Святого духа для господина президента", - написал священник в Facebook
*.
Он опубликовал фотографию вместе с Байденом, у которого на лбу виден пепельный крест.
"Сегодня пепельная среда. Даже самые сильные мира сего принимают пепел, если принадлежат к католической традиции. Я сегодня удостоился чести приложить пепел ко лбу президента США господина Джо Байдена", - написал Давидовски.
Богослужение, по данным президентского пула, проходило в частном порядке в варшавской гостинице, где останавливался Байден.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.