https://ria.ru/20230222/utechka-1853711573.html

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных у "Дикси" и "Бристоля"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных у "Дикси" и "Бристоля" - РИА Новости, 22.02.2023

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных у "Дикси" и "Бристоля"

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных у ритейлеров "Дикси" и "Бристоль", однако уведомления о произошедшем от компаний пока не РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:39

2023-02-22T13:39

2023-02-22T13:41

происшествия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дикси

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных у ритейлеров "Дикси" и "Бристоль", однако уведомления о произошедшем от компаний пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в магазинах "Дикси" и "Бристоль", - ответили в ведомстве на запрос о появившейся в сети информации об утечке данных сотрудников ритейлеров. Ведомство напомнило, что по закону компании в течение суток после инцидента должны уведомить Роскомнадзор. "По состоянию на 11.00 22 февраля 2023 года таких уведомлений в ведомство не поступило", - отметили там. "Мы проверяем информацию об утечке данных", - сообщили РИА Новости в пресс-службе сети "Магнит", которой принадлежит "Дикси". С 1 сентября вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым, оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.

https://ria.ru/20230207/utechka-1850173259.html

https://ria.ru/20230202/kolonki-1849118163.html

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происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дикси