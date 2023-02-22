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Условия содержания пленных в ЛНР отвечают международным гуманитарным нормам - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/usloviya-1853897810.html
Условия содержания пленных в ЛНР отвечают международным гуманитарным нормам
Условия содержания пленных в ЛНР отвечают международным гуманитарным нормам - РИА Новости, 22.02.2023
Условия содержания пленных в ЛНР отвечают международным гуманитарным нормам
Условия содержания украинских военнопленных в Луганской Народной Республике соответствует всем нормам международного гуманитарного права, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:56
2023-02-22T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 22 фев – РИА Новости. Условия содержания украинских военнопленных в Луганской Народной Республике соответствует всем нормам международного гуманитарного права, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. Ранее омбудсмен ЛНР заявила РИА Новости, что в плену на территории ЛНР на данный момент находится порядка 1,4 тысячи украинских военнослужащих. "Мои представители посетили очередной пункт размещения украинских военнослужащих (более 500 человек), находящихся на территории ЛНР, проверили условия их содержания, которые отвечают всем нормам международного гуманитарного права, в том числе в части содержания военнопленных", - сообщила Сердюкова. Она уточнила, что пленные обеспечены трёхразовым горячим питанием, им оказывается необходимая медицинская помощь, а также предоставляется одежда, отвечающая погодным и температурным условиям.
https://ria.ru/20230222/obmen-1853893679.html
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в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова
22:56 22.02.2023
 
Условия содержания пленных в ЛНР отвечают международным гуманитарным нормам

Омбудсмен Сердюкова: условия содержания пленных в ЛНР отвечают международным нормам

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 фев – РИА Новости. Условия содержания украинских военнопленных в Луганской Народной Республике соответствует всем нормам международного гуманитарного права, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Ранее омбудсмен ЛНР заявила РИА Новости, что в плену на территории ЛНР на данный момент находится порядка 1,4 тысячи украинских военнослужащих.
"Мои представители посетили очередной пункт размещения украинских военнослужащих (более 500 человек), находящихся на территории ЛНР, проверили условия их содержания, которые отвечают всем нормам международного гуманитарного права, в том числе в части содержания военнопленных", - сообщила Сердюкова.
Она уточнила, что пленные обеспечены трёхразовым горячим питанием, им оказывается необходимая медицинская помощь, а также предоставляется одежда, отвечающая погодным и температурным условиям.
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 22:23Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВиктория Сердюкова
 
 
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