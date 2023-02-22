https://ria.ru/20230222/ukraina-1853836276.html

Норвегия способствует обострению обстановки на Украине, заявил МИД

Норвегия способствует обострению обстановки на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 22.02.2023

Норвегия способствует обострению обстановки на Украине, заявил МИД

Норвегия способствует обострению военно-политической обстановки на Украине, и по сути становится стороной конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:46

2023-02-22T17:46

2023-02-22T17:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

норвегия

россия

мария захарова

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Норвегия способствует обострению военно-политической обстановки на Украине, и по сути становится стороной конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя одобрение Осло программы поддержки Киеву. Ранее норвежский парламент подавляющим большинством голосов достиг согласия по вопросу многолетней программы по поддержке Украины на сумму 75 миллиардов норвежских крон (7,37 миллиарда долларов США). "Таким образом, Осло с начала СВО, без того входивший в число передовиков по части поставок вооружений на Украину, выбивается в настоящие лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения… Сегодня Норвегия способствует обострению военно-политической обстановки на Украине, в Европе, и в мире. Это приведет к новым жертвам среди мирного населения. И по сути Норвегия превращается в сторону конфликта, затягивая его разрешение, и вносит свою лепту в эскалацию отношений между Россией и европейскими странами", - сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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в мире, украина, норвегия, россия, мария захарова