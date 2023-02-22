https://ria.ru/20230222/ukraina-1853835289.html
Блинкен примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине
Блинкен примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Блинкен примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета безопасности ООН по Украине и обсудит с генеральным секретарем организации Антониу... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:43
2023-02-22T17:43
2023-02-22T17:44
в мире
украина
сша
энтони блинкен
оон
совет безопасности оон
антониу гутерреш
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета безопасности ООН по Украине и обсудит с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем необходимость сохранить и расширить зерновую сделку, сообщает Госдепартамент США. В Нью-Йорке Блинкен, возвращающийся на родину из поездки в Германию, Турцию и Грецию, будет находиться 23-24 февраля. "Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен посетит город Нью-Йорк 23-24 февраля для участия в министерской встрече СБ ООН по Украине в ознаменование первой годовщины жестокого полномасштабного вторжения России", - говорится в пресс-релизе. Блинкен также встретится с генсеком ООН Гутеррешем для обсуждения широкого спектра экономической, военной и гуманитарной поддержки, которую продолжают оказывать Украине США и другие страны-члены ООН, и, в частности, необходимость сохранить и расширить черноморскую зерновую инициативу, говорится в документе. Зерновую сделку, которая позволяет Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем, госдепартамент назвал важным инструментом преодоления мирового продовольственного кризиса.
https://ria.ru/20230222/sdelka-1853700740.html
https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, энтони блинкен, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, ООН, Совет Безопасности ООН, Антониу Гутерреш
17:43 22.02.2023 (обновлено: 17:44 22.02.2023)
Блинкен примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине
Блинкен обсудит зерновую сделку с Гутеррешем в рамках заседания Совбеза ООН по Украине
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета безопасности ООН по Украине и обсудит с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем необходимость сохранить и расширить зерновую сделку, сообщает Госдепартамент США.
В Нью-Йорке
Блинкен, возвращающийся на родину из поездки в Германию
, Турцию
и Грецию
, будет находиться 23-24 февраля.
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен посетит город Нью-Йорк 23-24 февраля для участия в министерской встрече СБ ООН по Украине в ознаменование первой годовщины жестокого полномасштабного вторжения России", - говорится в пресс-релизе.
Блинкен также встретится с генсеком ООН Гутеррешем для обсуждения широкого спектра экономической, военной и гуманитарной поддержки, которую продолжают оказывать Украине США и другие страны-члены ООН, и, в частности, необходимость сохранить и расширить черноморскую зерновую инициативу, говорится в документе.
Зерновую сделку, которая позволяет Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем, госдепартамент назвал важным инструментом преодоления мирового продовольственного кризиса.