https://ria.ru/20230222/ukraina-1853835289.html

Блинкен примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине

Блинкен примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 22.02.2023

Блинкен примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета безопасности ООН по Украине и обсудит с генеральным секретарем организации Антониу... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:43

2023-02-22T17:43

2023-02-22T17:44

в мире

украина

сша

энтони блинкен

оон

совет безопасности оон

антониу гутерреш

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерской встрече Совета безопасности ООН по Украине и обсудит с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем необходимость сохранить и расширить зерновую сделку, сообщает Госдепартамент США. В Нью-Йорке Блинкен, возвращающийся на родину из поездки в Германию, Турцию и Грецию, будет находиться 23-24 февраля. "Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен посетит город Нью-Йорк 23-24 февраля для участия в министерской встрече СБ ООН по Украине в ознаменование первой годовщины жестокого полномасштабного вторжения России", - говорится в пресс-релизе. Блинкен также встретится с генсеком ООН Гутеррешем для обсуждения широкого спектра экономической, военной и гуманитарной поддержки, которую продолжают оказывать Украине США и другие страны-члены ООН, и, в частности, необходимость сохранить и расширить черноморскую зерновую инициативу, говорится в документе. Зерновую сделку, которая позволяет Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем, госдепартамент назвал важным инструментом преодоления мирового продовольственного кризиса.

https://ria.ru/20230222/sdelka-1853700740.html

https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, энтони блинкен, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш