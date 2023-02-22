https://ria.ru/20230222/ukraina-1853782390.html

Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине

Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине - РИА Новости, 22.02.2023

Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Москве украинский кризис, российская... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:22

2023-02-22T16:22

2023-02-22T17:55

россия

ван и (политик)

в мире

китай

мария захарова

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Москве украинский кризис, российская сторона выразила благодарность за сбалансированный подход, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова."Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса, мы признательны китайской стороне за неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу ", — сказала она на брифинге.По словам Захаровой, в вопросе разрешения горячих международных проблем видение властей двух государств "во многом совпадает"."Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса", — добавила она.Лавров по итогам встречи заявил, что Россия и Китай готовы выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН, а Ван И отметил, что два государства "твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира". Китайский дипломат добавил, что ждет выхода на новые договоренности. Позже его принял в Кремле Владимир Путин.

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

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китай

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ван и (политик), в мире, китай, мария захарова, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина