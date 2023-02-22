https://ria.ru/20230222/ukraina-1853782390.html
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Москве украинский кризис, российская... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:22
2023-02-22T16:22
2023-02-22T17:55
россия
ван и (политик)
в мире
китай
мария захарова
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Москве украинский кризис, российская сторона выразила благодарность за сбалансированный подход, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова."Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса, мы признательны китайской стороне за неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу ", — сказала она на брифинге.По словам Захаровой, в вопросе разрешения горячих международных проблем видение властей двух государств "во многом совпадает"."Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса", — добавила она.Лавров по итогам встречи заявил, что Россия и Китай готовы выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН, а Ван И отметил, что два государства "твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира". Китайский дипломат добавил, что ждет выхода на новые договоренности. Позже его принял в Кремле Владимир Путин.
https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ван и (политик), в мире, китай, мария захарова, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Россия, Ван И (политик), В мире, Китай, Мария Захарова, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
16:22 22.02.2023 (обновлено: 17:55 22.02.2023)
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине
МИД выразил благодарность Ван И за сбалансированный подход Китая к украинскому кризису
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Москве украинский кризис, российская сторона выразила благодарность за сбалансированный подход, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса, мы признательны китайской стороне за неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу ", — сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, в вопросе разрешения горячих международных проблем видение властей двух государств "во многом совпадает".
"Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса", — добавила она.
Лавров по итогам встречи заявил, что Россия и Китай готовы выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН
, а Ван И отметил, что два государства "твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира". Китайский дипломат добавил, что ждет выхода на новые договоренности. Позже его принял в Кремле Владимир Путин
.