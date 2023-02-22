Рейтинг@Mail.ru
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853782390.html
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Москве украинский кризис, российская... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:22
2023-02-22T17:55
россия
ван и (политик)
в мире
китай
мария захарова
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853659444_171:0:2728:1438_1920x0_80_0_0_4b14cda7fb1298ab8918f7b07259d139.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Москве украинский кризис, российская сторона выразила благодарность за сбалансированный подход, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова."Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса, мы признательны китайской стороне за неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу ", — сказала она на брифинге.По словам Захаровой, в вопросе разрешения горячих международных проблем видение властей двух государств "во многом совпадает"."Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса", — добавила она.Лавров по итогам встречи заявил, что Россия и Китай готовы выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН, а Ван И отметил, что два государства "твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира". Китайский дипломат добавил, что ждет выхода на новые договоренности. Позже его принял в Кремле Владимир Путин.
https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853659444_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_5dc4c80f65d8d63ca25f169ec70c6892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ван и (политик), в мире, китай, мария захарова, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Россия, Ван И (политик), В мире, Китай, Мария Захарова, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
16:22 22.02.2023 (обновлено: 17:55 22.02.2023)
 
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине

МИД выразил благодарность Ван И за сбалансированный подход Китая к украинскому кризису

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И во время встречи
Сергей Лавров и Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Ван И во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И обсудили в Москве украинский кризис, российская сторона выразила благодарность за сбалансированный подход, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса, мы признательны китайской стороне за неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу ", — сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, в вопросе разрешения горячих международных проблем видение властей двух государств "во многом совпадает".
"Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса", — добавила она.
Лавров по итогам встречи заявил, что Россия и Китай готовы выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН, а Ван И отметил, что два государства "твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира". Китайский дипломат добавил, что ждет выхода на новые договоренности. Позже его принял в Кремле Владимир Путин.
Флаги США и Китая на фоне здания конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 08:00
Запад провел перед Китаем русскую красную линию
 
РоссияВан И (политик)В миреКитайМария ЗахароваСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала