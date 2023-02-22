15:51 22.02.2023 (обновлено: 16:00 22.02.2023)
Американский полковник предупредил о новых участниках конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может скоро стать стороной конфликта на Украине
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Увеличение поставок натовского оружия на Украинуможет привести к тому, что непосредственной стороной конфликта станут Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
"Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий. Это также касается и стран Прибалтики и Финляндии", — сказал он.
По словам военного, если вероятность того, что финны или прибалты разрешат использовать свою территорию как плацдарм для ударов по российской армии, крайне мала, то в Варшаве придерживаются других взглядов. Польша неоднократно подталкивала НАТО к прямому столкновению с Россией, поэтому не стоит исключать ее скорого непосредственного вмешательства в конфликт, предупредил он.
Макгрегор добавил, что если так называемая коалиция желающих поддержать киевский режим попытается вмешаться в проведение специальной военной операции и введет свои войска на территорию Западной Украины, то Россия получит законные основания для ответного удара.