https://ria.ru/20230222/ukraina-1853766353.html

Американский полковник предупредил о новых участниках конфликта на Украине

Американский полковник предупредил о новых участниках конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2023

Американский полковник предупредил о новых участниках конфликта на Украине

Увеличение поставок натовского оружия на Украинуможет привести к тому, что непосредственной стороной конфликта станут Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:51

2023-02-22T15:51

2023-02-22T16:00

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варшава

нато

украина

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Увеличение поставок натовского оружия на Украинуможет привести к тому, что непосредственной стороной конфликта станут Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom."Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий. Это также касается и стран Прибалтики и Финляндии", — сказал он.По словам военного, если вероятность того, что финны или прибалты разрешат использовать свою территорию как плацдарм для ударов по российской армии, крайне мала, то в Варшаве придерживаются других взглядов. Польша неоднократно подталкивала НАТО к прямому столкновению с Россией, поэтому не стоит исключать ее скорого непосредственного вмешательства в конфликт, предупредил он.Макгрегор добавил, что если так называемая коалиция желающих поддержать киевский режим попытается вмешаться в проведение специальной военной операции и введет свои войска на территорию Западной Украины, то Россия получит законные основания для ответного удара.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853756715.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853717034.html

польша

россия

варшава

украина

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в мире, польша, россия, варшава, нато, украина