https://ria.ru/20230222/ukraina-1853730948.html

Премьер Чехии пообещал Украине поддержку "до тех пор, пока необходимо"

Премьер Чехии пообещал Украине поддержку "до тех пор, пока необходимо" - РИА Новости, 22.02.2023

Премьер Чехии пообещал Украине поддержку "до тех пор, пока необходимо"

Чехия является одним из крупнейших поставщиков разных видов помощи Украине и будет продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо, заявил в среду... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:31

2023-02-22T14:31

2023-02-22T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

петр фиала

чехия

нато

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Чехия является одним из крупнейших поставщиков разных видов помощи Украине и будет продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо, заявил в среду журналистам премьер Петр Фиала. "Чехия относится к крупнейшим дарителям и поставщикам разных видов помощи Украине, и мы будем эту помощь продолжать до тех пор, пока Украина будет нуждаться в ней. Во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Варшаве я хочу подчеркнуть эту нашу активную роль (в поддержке Украины), в том числе, в рамках восточного крыла НАТО, и приведу несколько конкретных цифр", - сказал Фиала перед отлетом в Варшаву для участия во встрече руководителей стран "Бухарестской девятки" (В9) с Байденом. По его словам, вместе с представителями других стран В9 он предполагает обсудить совместные планы дальнейшей помощи Украине. "Бухарестская девятка" – это восточный фланг НАТО, это страны, которых война на Украине коснулась более всего. И в наших совместных интересах усиливать оборону НАТО именно на этой восточной границе", - отметил Фиала, добавив, что переговоры в Варшаве должны способствовать углублению сотрудничества стран В9 и укреплению безопасности в Европе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230218/krym-1852899698.html

https://ria.ru/20230212/posol-1851552255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, петр фиала, чехия, нато, санкции в отношении россии