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Премьер Чехии пообещал Украине поддержку "до тех пор, пока необходимо" - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853730948.html
Премьер Чехии пообещал Украине поддержку "до тех пор, пока необходимо"
Премьер Чехии пообещал Украине поддержку "до тех пор, пока необходимо" - РИА Новости, 22.02.2023
Премьер Чехии пообещал Украине поддержку "до тех пор, пока необходимо"
Чехия является одним из крупнейших поставщиков разных видов помощи Украине и будет продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо, заявил в среду... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:31
2023-02-22T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр фиала
чехия
нато
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Чехия является одним из крупнейших поставщиков разных видов помощи Украине и будет продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо, заявил в среду журналистам премьер Петр Фиала. "Чехия относится к крупнейшим дарителям и поставщикам разных видов помощи Украине, и мы будем эту помощь продолжать до тех пор, пока Украина будет нуждаться в ней. Во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Варшаве я хочу подчеркнуть эту нашу активную роль (в поддержке Украины), в том числе, в рамках восточного крыла НАТО, и приведу несколько конкретных цифр", - сказал Фиала перед отлетом в Варшаву для участия во встрече руководителей стран "Бухарестской девятки" (В9) с Байденом. По его словам, вместе с представителями других стран В9 он предполагает обсудить совместные планы дальнейшей помощи Украине. "Бухарестская девятка" – это восточный фланг НАТО, это страны, которых война на Украине коснулась более всего. И в наших совместных интересах усиливать оборону НАТО именно на этой восточной границе", - отметил Фиала, добавив, что переговоры в Варшаве должны способствовать углублению сотрудничества стран В9 и укреплению безопасности в Европе. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230218/krym-1852899698.html
https://ria.ru/20230212/posol-1851552255.html
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в мире, украина, петр фиала, чехия, нато, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Фиала, Чехия, НАТО, Санкции в отношении России
14:31 22.02.2023 (обновлено: 14:34 22.02.2023)
 
Премьер Чехии пообещал Украине поддержку "до тех пор, пока необходимо"

Премьер Фиала: Чехия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. Чехия является одним из крупнейших поставщиков разных видов помощи Украине и будет продолжать поддерживать ее до тех пор, пока это необходимо, заявил в среду журналистам премьер Петр Фиала.
"Чехия относится к крупнейшим дарителям и поставщикам разных видов помощи Украине, и мы будем эту помощь продолжать до тех пор, пока Украина будет нуждаться в ней. Во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Варшаве я хочу подчеркнуть эту нашу активную роль (в поддержке Украины), в том числе, в рамках восточного крыла НАТО, и приведу несколько конкретных цифр", - сказал Фиала перед отлетом в Варшаву для участия во встрече руководителей стран "Бухарестской девятки" (В9) с Байденом. По его словам, вместе с представителями других стран В9 он предполагает обсудить совместные планы дальнейшей помощи Украине.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 20:54Специальная военная операция на Украине
Президент Чехии призвал Запад не поддерживать захват Крыма Украиной
"Бухарестская девятка" – это восточный фланг НАТО, это страны, которых война на Украине коснулась более всего. И в наших совместных интересах усиливать оборону НАТО именно на этой восточной границе", - отметил Фиала, добавив, что переговоры в Варшаве должны способствовать углублению сотрудничества стран В9 и укреплению безопасности в Европе.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Министерство иностранных дел Чешской республики - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 18:55
В МИД Чехии считают, что время для высылки российского посла еще не пришло
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетр ФиалаЧехияНАТОСанкции в отношении России
 
 
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