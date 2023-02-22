https://ria.ru/20230222/ukraina-1853718823.html

В Киеве заявили о желании создать "зону безопасности" на границе с Россией

В Киеве заявили о желании создать "зону безопасности" на границе с Россией - РИА Новости, 22.02.2023

В Киеве заявили о желании создать "зону безопасности" на границе с Россией

Начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно создать зону безопасности по границам с Россией от 1991... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:56

2023-02-22T13:56

2023-02-22T14:35

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно создать зону безопасности по границам с Россией от 1991 года шириной от 40 до 100 километров. "Мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Каким образом этого добиться - есть много вариантов", - сказал Буданов в интервью изданию Forbes.ua, отвечая на на вопрос, будут ли украинские войска идти дальше, если выйдут на границы с Россией от 1991 года. По его словам, это может быть демилитаризованная зона с "нормальным контролем для того, чтобы было время на реагирование". "Ее ширина может быть 100 километров, но и 40 километров будет более-менее нормально", - добавил Буданов. "Чтобы вы верно поняли мою логику. Идти ли нам дальше – вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы – необходимость. Есть много вариантов, каким образом достичь этой цели", - отметил Буданов, уточнив, что решение будет за Владимиром Зеленским. Зеленский в декабре 2022 года заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все, что было разрушено Киевом и привело к кризису. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса

https://ria.ru/20230213/bezopasnost-1851743743.html

https://ria.ru/20230221/spetsoperatsiya-1853558849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр