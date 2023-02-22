https://ria.ru/20230222/ukraina-1853705579.html
Многие пожары в России не случайны, заявили в украинской военной разведке
Многие пожары в России не случайны, заявили в украинской военной разведке - РИА Новости, 22.02.2023
Многие пожары в России не случайны, заявили в украинской военной разведке
Начальник главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что многие пожары в России не случайны. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:27
2023-02-22T13:27
2023-02-22T14:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Начальник главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что многие пожары в России не случайны. "Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит… Понятно, что оно не просто так горит", - сказал Буданов в интервью Forbes.ua, отвечая на вопрос, являются ли крупные пожары в России случайностью или следствием боевых действий.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, ГУР Минобороны Украины
13:27 22.02.2023 (обновлено: 14:41 22.02.2023)
Многие пожары в России не случайны, заявили в украинской военной разведке
Глава ГУР Минобороны Украины Буданов утверждает, что пожары в России не случайны