https://ria.ru/20230222/ukraina-1853705579.html

Многие пожары в России не случайны, заявили в украинской военной разведке

Многие пожары в России не случайны, заявили в украинской военной разведке - РИА Новости, 22.02.2023

Многие пожары в России не случайны, заявили в украинской военной разведке

Начальник главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что многие пожары в России не случайны. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:27

2023-02-22T13:27

2023-02-22T14:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

гур минобороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473890_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9b408668d585ceb26dbdb2141fbaa863.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Начальник главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов утверждает, что многие пожары в России не случайны. "Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит… Понятно, что оно не просто так горит", - сказал Буданов в интервью Forbes.ua, отвечая на вопрос, являются ли крупные пожары в России случайностью или следствием боевых действий.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, в мире, гур минобороны украины