https://ria.ru/20230222/ukraina-1853658638.html
Украинский пленный рассказал о британских стрелках, воюющих на стороне ВСУ
Украинский пленный рассказал о британских стрелках, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023
Украинский пленный рассказал о британских стрелках, воюющих на стороне ВСУ
На стороне Украины в Донбассе воюют британские подданные — офицеры различных воинских специальностей, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:50
2023-02-22T11:50
2023-02-22T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. На стороне Украины в Донбассе воюют британские подданные — офицеры различных воинских специальностей, рассказал РИА Новости украинский военнопленный.Пленный добавил, что британцы были вооружены РПГ "Муха" и "Джавелинами". Все они были офицерами, между собой говорили по-английски, но при них был и украинский переводчик. Он рассказал также, что в учебной части до отправки на фронт его и других призывников готовили британские инструкторы. "Меня обучали натовские специалисты в училище стрелять из "Мух", стрелять из РПГ, из пулеметов, автоматов. Учили гранаты кидать", — сказал украинский военнослужащий.Всего британцев было человек десять — сержантов и офицеров, уточнил он.По словам бойца, он служил в 58-й бригаде ВСУ и попал в плен в районе Водяного на Авдеевском направлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский пленный о британских военных, сражающихся на стороне Киева
Украинский пленный о британских военных, сражающихся на стороне Киева
2023-02-22T11:50
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PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
11:50 22.02.2023 (обновлено: 13:35 22.02.2023)
Украинский пленный рассказал о британских стрелках, воюющих на стороне ВСУ
Украинский пленный сообщил о воюющих против России британских пулеметчиках и бронебойщиках
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. На стороне Украины в Донбассе воюют британские подданные — офицеры различных воинских специальностей, рассказал РИА Новости украинский военнопленный.
"Приходилось встречаться на фронте с иностранцами. <…> Они непосредственно воевали с нами. Воевали, стреляли, не обучали. Были с нами. Британия. Британцы. Пулеметчики, бронебойщики были. Стрелки были", — сказал он.
Пленный добавил, что британцы были вооружены РПГ "Муха" и "Джавелинами". Все они были офицерами, между собой говорили по-английски, но при них был и украинский переводчик.
Он рассказал также, что в учебной части до отправки на фронт его и других призывников готовили британские инструкторы.
"Меня обучали натовские специалисты в училище стрелять из "Мух", стрелять из РПГ, из пулеметов, автоматов. Учили гранаты кидать", — сказал украинский военнослужащий.
Всего британцев было человек десять — сержантов и офицеров, уточнил он.
По словам бойца, он служил в 58-й бригаде ВСУ и попал в плен в районе Водяного на Авдеевском направлении.