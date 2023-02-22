https://ria.ru/20230222/ukraina-1853658638.html

Украинский пленный рассказал о британских стрелках, воюющих на стороне ВСУ

Украинский пленный рассказал о британских стрелках, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023

Украинский пленный рассказал о британских стрелках, воюющих на стороне ВСУ

На стороне Украины в Донбассе воюют британские подданные — офицеры различных воинских специальностей, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:50

2023-02-22T11:50

2023-02-22T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853700917_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa92720630150953b3ec281d3430d20c.jpg

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. На стороне Украины в Донбассе воюют британские подданные — офицеры различных воинских специальностей, рассказал РИА Новости украинский военнопленный.Пленный добавил, что британцы были вооружены РПГ "Муха" и "Джавелинами". Все они были офицерами, между собой говорили по-английски, но при них был и украинский переводчик. Он рассказал также, что в учебной части до отправки на фронт его и других призывников готовили британские инструкторы. "Меня обучали натовские специалисты в училище стрелять из "Мух", стрелять из РПГ, из пулеметов, автоматов. Учили гранаты кидать", — сказал украинский военнослужащий.Всего британцев было человек десять — сержантов и офицеров, уточнил он.По словам бойца, он служил в 58-й бригаде ВСУ и попал в плен в районе Водяного на Авдеевском направлении.

авдеевка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский пленный о британских военных, сражающихся на стороне Киева Украинский пленный о британских военных, сражающихся на стороне Киева 2023-02-22T11:50 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины