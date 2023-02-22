https://ria.ru/20230222/ukraina-1853657993.html
США передадут Украине новое оружие, пишет Bloomberg
США передадут Украине новое оружие, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.02.2023
США передадут Украине новое оружие, пишет Bloomberg
США передадут Украине модифицированные бомбы дальнего действия Jdam-ER, пишет Bloomberg. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:49
2023-02-22T11:49
2023-02-22T14:37
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
пентагон
в мире
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США передадут Украине модифицированные бомбы дальнего действия Jdam-ER, пишет Bloomberg. "Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированные бомбы, заявив только, что поставит "высокоточные авиационные боеприпасы" в рамках пакета на 1,85 миллиарда долларов, о котором было объявлено 21 декабря. Но два человека, знакомые с этим вопросом, подтвердили наличие такого вооружения", — говорится в публикации. Агентство отмечает, что Jdam-ER может устанавливаться на неуправляемые снаряды весом от пятисот до двух тысяч фунтов."После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей планировать на расстояния до 72 километров и втрое увеличивает дальность полета исходного боеприпаса", — заключается в статье.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853632239.html
https://ria.ru/20230222/putin-1853641881.html
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украина, сша, россия, пентагон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Пентагон, В мире
11:49 22.02.2023 (обновлено: 14:37 22.02.2023)
США передадут Украине новое оружие, пишет Bloomberg
Bloomberg: США передадут Киеву дальнобойные высокоточные бомбы Jdam-ER с GPS