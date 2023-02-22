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Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853614684.html
Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине
Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине
Россию порвут на части, если она остановит спецоперацию, не добившись победы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:41
2023-02-22T09:50
специальная военная операция на украине
украина
сша
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россию порвут на части, если она остановит спецоперацию, не добившись победы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Перефразируя известное выражение, (президент США) Байден в Варшаве заявил: "Если Россия остановит своё вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины". Это рафинированное враньё. Правда совсем в другом", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится", - добавил он.
украина
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украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США
09:41 22.02.2023 (обновлено: 09:50 22.02.2023)
 
Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине

Медведев: если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму, война закончится

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россию порвут на части, если она остановит спецоперацию, не добившись победы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Перефразируя известное выражение, (президент США) Байден в Варшаве заявил: "Если Россия остановит своё вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины". Это рафинированное враньё. Правда совсем в другом", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
"Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится", - добавил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 февраля, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСША
 
 
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