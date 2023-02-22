https://ria.ru/20230222/ukraina-1853614684.html

Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине

Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2023

Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине

Россию порвут на части, если она остановит спецоперацию, не добившись победы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:41

2023-02-22T09:41

2023-02-22T09:50

специальная военная операция на украине

украина

сша

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россию порвут на части, если она остановит спецоперацию, не добившись победы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Перефразируя известное выражение, (президент США) Байден в Варшаве заявил: "Если Россия остановит своё вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины". Это рафинированное враньё. Правда совсем в другом", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится", - добавил он.

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша