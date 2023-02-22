Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предупредили о последствиях поставки Киеву дальнобойных ракет - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853603311.html
В Госдуме предупредили о последствиях поставки Киеву дальнобойных ракет
В Госдуме предупредили о последствиях поставки Киеву дальнобойных ракет - РИА Новости, 22.02.2023
В Госдуме предупредили о последствиях поставки Киеву дальнобойных ракет
Иллюзии западных стран относительно соблюдения Россией фиктивных договоров по использованию ядерного оружия разрушены, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:55
2023-02-22T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий белик
госдума рф
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848770730_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_49be8b1eb7902c2c394367c26600d96c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Иллюзии западных стран относительно соблюдения Россией фиктивных договоров по использованию ядерного оружия разрушены, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов и задумываются о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим, Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США. "Иллюзии западных стран касательно ядерного оружия и соблюдения нами неинтересных фиктивных стратегических договоров разрушены. Россия заявила на весь мир, что не собирается договариваться с Западом. Либо будет по-нашему, либо мы продолжим до упора, а если мы будем продолжать, то Украина будет терять новые территории", - сказал Белик. По его словам, если Запад поставит Украине ракеты с дальностью на 100 километров, значит, ее территория уменьшится на 150 километров. "Дадут на 200 километров, то Украине уже уменьшаться будет некуда. Это будет выполнено, без сомнения. Сегодня Украины как таковой нет, это буферная зона между нами и агрессивным блоком НАТО. Договоры подписывать с Западом, как показал опыт, бесполезно, поэтому нужно их сложить в папочку и передать в музей, чтобы затем показывать нашим потомкам, что бывает, если договариваться с врагами", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848770730_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ed9b30d95eef9aaef6a23153bbf4dec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий белик, госдума рф, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Белик, Госдума РФ, НАТО, Украина
08:55 22.02.2023 (обновлено: 11:52 22.02.2023)
 
В Госдуме предупредили о последствиях поставки Киеву дальнобойных ракет

Белик: если Киев получит от Запада дальнобойные ракеты, Украина потеряет новые территории

© AP Photo / LibkosУкраинские артиллеристы
Украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские артиллеристы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Иллюзии западных стран относительно соблюдения Россией фиктивных договоров по использованию ядерного оружия разрушены, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов и задумываются о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим, Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 08:00
"Вестник армагеддона". Какой советской ракеты Запад боится больше всего
"Иллюзии западных стран касательно ядерного оружия и соблюдения нами неинтересных фиктивных стратегических договоров разрушены. Россия заявила на весь мир, что не собирается договариваться с Западом. Либо будет по-нашему, либо мы продолжим до упора, а если мы будем продолжать, то Украина будет терять новые территории", - сказал Белик.
По его словам, если Запад поставит Украине ракеты с дальностью на 100 километров, значит, ее территория уменьшится на 150 километров.
"Дадут на 200 километров, то Украине уже уменьшаться будет некуда. Это будет выполнено, без сомнения. Сегодня Украины как таковой нет, это буферная зона между нами и агрессивным блоком НАТО. Договоры подписывать с Западом, как показал опыт, бесполезно, поэтому нужно их сложить в папочку и передать в музей, чтобы затем показывать нашим потомкам, что бывает, если договариваться с врагами", - подчеркнул депутат.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 февраля, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий БеликГосдума РФНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала