https://ria.ru/20230222/ukraina-1853603311.html

В Госдуме предупредили о последствиях поставки Киеву дальнобойных ракет

В Госдуме предупредили о последствиях поставки Киеву дальнобойных ракет - РИА Новости, 22.02.2023

В Госдуме предупредили о последствиях поставки Киеву дальнобойных ракет

Иллюзии западных стран относительно соблюдения Россией фиктивных договоров по использованию ядерного оружия разрушены, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:55

2023-02-22T08:55

2023-02-22T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий белик

госдума рф

нато

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Иллюзии западных стран относительно соблюдения Россией фиктивных договоров по использованию ядерного оружия разрушены, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов и задумываются о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим, Путин поручил министерству обороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США. "Иллюзии западных стран касательно ядерного оружия и соблюдения нами неинтересных фиктивных стратегических договоров разрушены. Россия заявила на весь мир, что не собирается договариваться с Западом. Либо будет по-нашему, либо мы продолжим до упора, а если мы будем продолжать, то Украина будет терять новые территории", - сказал Белик. По его словам, если Запад поставит Украине ракеты с дальностью на 100 километров, значит, ее территория уменьшится на 150 километров. "Дадут на 200 километров, то Украине уже уменьшаться будет некуда. Это будет выполнено, без сомнения. Сегодня Украины как таковой нет, это буферная зона между нами и агрессивным блоком НАТО. Договоры подписывать с Западом, как показал опыт, бесполезно, поэтому нужно их сложить в папочку и передать в музей, чтобы затем показывать нашим потомкам, что бывает, если договариваться с врагами", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230221/satana-1853231668.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий белик, госдума рф, нато, украина