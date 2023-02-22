https://ria.ru/20230222/tsirk-1853860086.html

В Цирке Никулина состоится премьера шоу "Акварель"

В Цирке Никулина состоится премьера шоу "Акварель" - РИА Новости, 22.02.2023

В Цирке Никулина состоится премьера шоу "Акварель"

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре представит новое шоу с применением воды "Акварель", сообщил генеральный директор и художественный руководитель... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:59

2023-02-22T18:59

2023-02-22T18:59

культура

юрий никулин

московский цирк никулина

артур багдасаров

новости культуры

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре представит новое шоу с применением воды "Акварель", сообщил генеральный директор и художественный руководитель Максим Никулин. В программу вошли 12 номеров. В шоу примут участие акробаты, воздушные гимнасты, дрессировщики собак, а также морские львы, тигры и волки. "Особо значимые это, конечно, тигры Карины и Артура Багдасаровых, они очень давно у нас не работали, очень рады их принять", — отметил Никулин на пресс-конференции, посвященной новому шоу. Гендиректор также рассказал, что в программе примет участие трио клоунов "Без носков". "Мы с ними давным-давно вели переговоры, еще лет шесть-семь назад в Китае мы с ними встретились и общались на тему участия в наших проектах. Это одни из лучших клоунов сегодня", — подчеркнул он. По словам Никулина, подготовка нового проекта заняла около года. Самым сложным стало совместить технологии с водой. "Техника, которую нам предоставил Мурад Абдуллаев, оказалась не совсем адаптирована к нашему пространству. Поэтому многое пришлось переделывать, на ходу додумывать", — пояснил он. "Акварель — это вода и краски. Вода – это просто вода, а краски – это цирк, артисты. Когда это совмещается, то получается искусство", — сказал Никулин. И отметил, что программа будет идти практически до конца августа 2023 года.

https://ria.ru/20230222/tsirk-1853848564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

юрий никулин, московский цирк никулина, артур багдасаров, новости культуры