https://ria.ru/20230222/tsirk-1853848564.html

Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью

Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью - РИА Новости, 22.02.2023

Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре закроют осенью для проведения ремонтных работ, сообщил его генеральный директор и художественный руководитель... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:47

2023-02-22T18:47

2023-02-22T18:47

культура

новости культуры

максим никулин

юрий никулин

московский цирк никулина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853845890_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_99d536807f601f568c322c1b43114a69.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре закроют осенью для проведения ремонтных работ, сообщил его генеральный директор и художественный руководитель Максим Никулин. Никулин отметил, что в цирке давно не делали ремонт по разным обстоятельствам. "А есть вещи, которые в таком виде уже оставлять нельзя", — подчеркнул он. Московский цирк на Цветном бульваре – один из старейших в России. Он был основан Альбертом Саламонским, предпринимателем, наездником, конным акробатом, дрессировщиком лошадей. В декабре 1996 года, после 75-летнего юбилея Юрия Никулина, цирку было присвоено имя "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре".

https://ria.ru/20221024/printsessatsirka-1826231515.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, максим никулин, юрий никулин, московский цирк никулина