https://ria.ru/20230222/tsirk-1853848564.html
Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью
Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью - РИА Новости, 22.02.2023
Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре закроют осенью для проведения ремонтных работ, сообщил его генеральный директор и художественный руководитель... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:47
2023-02-22T18:47
2023-02-22T18:47
культура
новости культуры
максим никулин
юрий никулин
московский цирк никулина
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре закроют осенью для проведения ремонтных работ, сообщил его генеральный директор и художественный руководитель Максим Никулин. Никулин отметил, что в цирке давно не делали ремонт по разным обстоятельствам. "А есть вещи, которые в таком виде уже оставлять нельзя", — подчеркнул он. Московский цирк на Цветном бульваре – один из старейших в России. Он был основан Альбертом Саламонским, предпринимателем, наездником, конным акробатом, дрессировщиком лошадей. В декабре 1996 года, после 75-летнего юбилея Юрия Никулина, цирку было присвоено имя "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, максим никулин, юрий никулин, московский цирк никулина
Культура, Новости культуры, Максим Никулин, Юрий Никулин, Московский цирк Никулина
Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью
Максим Никулин: Московский цирк на Цветном бульваре закроют на ремонт осенью
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре закроют осенью для проведения ремонтных работ, сообщил его генеральный директор и художественный руководитель Максим Никулин.
"Следующий сезон мы начнем именно с елок, мы пропустим наш обычный осенний период, с октября по начало декабря", — сказал он на пресс-конференции, посвященной новому шоу "Акварель".
Никулин отметил, что в цирке давно не делали ремонт по разным обстоятельствам. "А есть вещи, которые в таком виде уже оставлять нельзя", — подчеркнул он.
Московский цирк на Цветном бульваре – один из старейших в России. Он был основан Альбертом Саламонским, предпринимателем, наездником, конным акробатом, дрессировщиком лошадей. В декабре 1996 года, после 75-летнего юбилея Юрия Никулина, цирку было присвоено имя "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре".