Рейтинг@Mail.ru
Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230222/tsirk-1853848564.html
Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью
Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью - РИА Новости, 22.02.2023
Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре закроют осенью для проведения ремонтных работ, сообщил его генеральный директор и художественный руководитель... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:47
2023-02-22T18:47
культура
новости культуры
максим никулин
юрий никулин
московский цирк никулина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853845890_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_99d536807f601f568c322c1b43114a69.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре закроют осенью для проведения ремонтных работ, сообщил его генеральный директор и художественный руководитель Максим Никулин. Никулин отметил, что в цирке давно не делали ремонт по разным обстоятельствам. "А есть вещи, которые в таком виде уже оставлять нельзя", — подчеркнул он. Московский цирк на Цветном бульваре – один из старейших в России. Он был основан Альбертом Саламонским, предпринимателем, наездником, конным акробатом, дрессировщиком лошадей. В декабре 1996 года, после 75-летнего юбилея Юрия Никулина, цирку было присвоено имя "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре".
https://ria.ru/20221024/printsessatsirka-1826231515.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853845890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2dd8e95832ed1330eb50328b144aa7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, максим никулин, юрий никулин, московский цирк никулина
Культура, Новости культуры, Максим Никулин, Юрий Никулин, Московский цирк Никулина
18:47 22.02.2023
 
Московский цирк Никулина закроют на ремонт осенью

Максим Никулин: Московский цирк на Цветном бульваре закроют на ремонт осенью

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВид на здание Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве
Вид на здание Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре закроют осенью для проведения ремонтных работ, сообщил его генеральный директор и художественный руководитель Максим Никулин.

"Следующий сезон мы начнем именно с елок, мы пропустим наш обычный осенний период, с октября по начало декабря", — сказал он на пресс-конференции, посвященной новому шоу "Акварель".

Никулин отметил, что в цирке давно не делали ремонт по разным обстоятельствам. "А есть вещи, которые в таком виде уже оставлять нельзя", — подчеркнул он.
Московский цирк на Цветном бульваре – один из старейших в России. Он был основан Альбертом Саламонским, предпринимателем, наездником, конным акробатом, дрессировщиком лошадей. В декабре 1996 года, после 75-летнего юбилея Юрия Никулина, цирку было присвоено имя "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре".
Директор Саратовского государственного цирка Татьяна Гаранина, гимнастка на ремнях Татьяна Беликова и генеральный директор ФКП Росгосцирк Сергей Беляков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября 2022, 12:58Культура
"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка
 
КультураНовости культурыМаксим НикулинЮрий НикулинМосковский цирк Никулина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала