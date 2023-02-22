10:13 22.02.2023 (обновлено: 11:06 22.02.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу распространили на всю территорию Украины, свидетельствует онлайн-карта на сайте украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, тревогу объявили во всех областях практически одновременно — около 10:05 мск.
В 07:15 мск сирены уже звучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.