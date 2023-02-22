https://ria.ru/20230222/trevoga-1853624545.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу распространили на всю территорию Украины, свидетельствует онлайн-карта на сайте украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:13

2023-02-22T10:13

2023-02-22T11:06

специальная военная операция на украине

украина

в мире

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу распространили на всю территорию Украины, свидетельствует онлайн-карта на сайте украинского министерства цифровой трансформации.Согласно этим данным, тревогу объявили во всех областях практически одновременно — около 10:05 мск.В 07:15 мск сирены уже звучали в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

https://ria.ru/20230220/trevoga-1853157772.html

украина

днепропетровская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, в мире, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф