https://ria.ru/20230222/trevoga-1853615190.html

В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах - РИА Новости, 22.02.2023

В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

Сообщения об угрозе ракетных ударов, прозвучавшие в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности, заявили в МЧС. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:44

2023-02-22T09:44

2023-02-22T12:11

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сообщения об угрозе ракетных ударов, прозвучавшие в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности, заявили в МЧС.Там призвали следить за сообщениями в официальных источниках.В среду в соцсетях появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио вместо эфира сначала звучала сирена, а потом женский голос предупреждал об "угрозе ракетного удара" и призывал проследовать в укрытия. Такие публикации появились, в частности, в Воронежской и Белгородской областях.Местные власти назвали инциденты провокацией пособников киевского режима, нацеленной на создание паники.

https://ria.ru/20230215/mchs-1852106129.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)