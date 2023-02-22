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В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах - РИА Новости, 22.02.2023
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В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах
В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах - РИА Новости, 22.02.2023
В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах
Сообщения об угрозе ракетных ударов, прозвучавшие в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности, заявили в МЧС. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:44
2023-02-22T12:11
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сообщения об угрозе ракетных ударов, прозвучавшие в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности, заявили в МЧС.Там призвали следить за сообщениями в официальных источниках.В среду в соцсетях появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио вместо эфира сначала звучала сирена, а потом женский голос предупреждал об "угрозе ракетного удара" и призывал проследовать в укрытия. Такие публикации появились, в частности, в Воронежской и Белгородской областях.Местные власти назвали инциденты провокацией пособников киевского режима, нацеленной на создание паники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:44 22.02.2023 (обновлено: 12:11 22.02.2023)
 
В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

В МЧС опровергли данные о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в некоторых регионах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС
Автомобиль МЧС - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сообщения об угрозе ракетных ударов, прозвучавшие в эфире некоторых российских радиостанций, не соответствуют действительности, заявили в МЧС.
"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара", — пояснили в ведомстве.
Там призвали следить за сообщениями в официальных источниках.
В среду в соцсетях появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио вместо эфира сначала звучала сирена, а потом женский голос предупреждал об "угрозе ракетного удара" и призывал проследовать в укрытия. Такие публикации появились, в частности, в Воронежской и Белгородской областях.
Местные власти назвали инциденты провокацией пособников киевского режима, нацеленной на создание паники.
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