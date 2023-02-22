https://ria.ru/20230222/tramp-1853579168.html

Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп

Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп - РИА Новости, 22.02.2023

Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту, и виноват в этом "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:51

2023-02-22T00:51

2023-02-22T01:58

сша

вашингтон (штат)

америка

дональд трамп

джо байден

виктория нуланд

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту, и виноват в этом "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во главе с нынешним руководителем страны Джо Байденом. Он заявил, что в бытность президентом отвергал "катастрофические советы" вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые знают только, как втянуть США в конфликт, но не как выйти из него. В этом контексте Трамп вспомнил замгоссекретаря Викторию Нуланд и многих похожих на нее, "одержимых подталкиванием Украины к НАТО". "Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны", - сказал Трамп. По его словам, глобальный конфликт никогда не был так близок.

https://ria.ru/20230221/tramp-1853312654.html

сша

вашингтон (штат)

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сша, вашингтон (штат), америка, дональд трамп, джо байден, виктория нуланд, нато, в мире