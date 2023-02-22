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Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп - РИА Новости, 22.02.2023
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Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп
Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп - РИА Новости, 22.02.2023
Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту, и виноват в этом "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:51
2023-02-22T01:58
сша
вашингтон (штат)
америка
дональд трамп
джо байден
виктория нуланд
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту, и виноват в этом "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во главе с нынешним руководителем страны Джо Байденом. Он заявил, что в бытность президентом отвергал "катастрофические советы" вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые знают только, как втянуть США в конфликт, но не как выйти из него. В этом контексте Трамп вспомнил замгоссекретаря Викторию Нуланд и многих похожих на нее, "одержимых подталкиванием Украины к НАТО". "Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны", - сказал Трамп. По его словам, глобальный конфликт никогда не был так близок.
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сша, вашингтон (штат), америка, дональд трамп, джо байден, виктория нуланд, нато, в мире
США, Вашингтон (штат), Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Виктория Нуланд, НАТО, В мире
00:51 22.02.2023 (обновлено: 01:58 22.02.2023)
 
Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп

Трамп: мир стоит на грани третьей мировой из-за Байдена и других "одержимых" в Вашингтоне

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту, и виноват в этом "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во главе с нынешним руководителем страны Джо Байденом.
"В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн", - сказал Трамп в видеообращении.
Он заявил, что в бытность президентом отвергал "катастрофические советы" вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые знают только, как втянуть США в конфликт, но не как выйти из него. В этом контексте Трамп вспомнил замгоссекретаря Викторию Нуланд и многих похожих на нее, "одержимых подталкиванием Украины к НАТО". "Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны", - сказал Трамп.
По его словам, глобальный конфликт никогда не был так близок.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 04:42
Трамп пообещал в случае переизбрания позвонить Путину и Зеленскому
 
СШАВашингтон (штат)АмерикаДональд ТрампДжо БайденВиктория НуландНАТОВ мире
 
 
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