00:51 22.02.2023 (обновлено: 01:58 22.02.2023)
Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп
Трамп: мир стоит на грани третьей мировой из-за Байдена и других "одержимых" в Вашингтоне
© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту, и виноват в этом "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во главе с нынешним руководителем страны Джо Байденом.
"В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн", - сказал Трамп в видеообращении.
Он заявил, что в бытность президентом отвергал "катастрофические советы" вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые знают только, как втянуть США в конфликт, но не как выйти из него. В этом контексте Трамп вспомнил замгоссекретаря Викторию Нуланд и многих похожих на нее, "одержимых подталкиванием Украины к НАТО". "Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны", - сказал Трамп.
По его словам, глобальный конфликт никогда не был так близок.