https://ria.ru/20230222/toplivo-1853865561.html
В России цены на дизельное топливо за неделю снизились на 0,2 процента
В России цены на дизельное топливо за неделю снизились на 0,2 процента - РИА Новости, 22.02.2023
В России цены на дизельное топливо за неделю снизились на 0,2 процента
Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 13 по 20 февраля снизилась на 0,2%, или на 11 копеек, бензин подешевел на 0,02%, или на 1... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:14
2023-02-22T19:14
2023-02-22T19:34
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 13 по 20 февраля снизилась на 0,2%, или на 11 копеек, бензин подешевел на 0,02%, или на 1 копейку, свидетельствуют материалы Росстата. Средняя цена дизтоплива опустилась до 58,57 рубля за литр, бензина - до 50,86 рубля. Что касается отдельных марок бензина, то цены на на них снизились на 0,02%, или 1 копейку - стоимость Аи-92 составила 47,15 рубля за литр, Аи-95 - 51,38 рубля, Аи-98 - 61,58 рубля. Снижение цен на бензин было зафиксировано в семи субъектах России. Более всего он подешевел в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – на 0,4%. Рост цен на бензин на 0,1% был зафиксирован в Калужской и Сахалинской областях. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились. Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 876,5 тысячи тонн, а дизтоплива - на 1,9%, до 1,718 миллиона тонн.
https://ria.ru/20230126/dizel-1847686547.html
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экономика, россия, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98
Экономика, Россия, Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), АИ-92, АИ-95, АИ-98
19:14 22.02.2023 (обновлено: 19:34 22.02.2023)
В России цены на дизельное топливо за неделю снизились на 0,2 процента
Росстат сообщил о снижении цен на дизельное топливо за неделю на 0,2 процента