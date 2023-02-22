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Подросток погиб от удара током на перроне вокзала в Дагестане - РИА Новости, 22.02.2023
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Подросток погиб от удара током на перроне вокзала в Дагестане
Подросток погиб от удара током на перроне вокзала в Дагестане - РИА Новости, 22.02.2023
Подросток погиб от удара током на перроне вокзала в Дагестане
Несовершеннолетний ребенок погиб от удара током на перроне железнодорожного вокзала в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:30
2023-02-22T16:15
происшествия
магарамкентский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Несовершеннолетний ребенок погиб от удара током на перроне железнодорожного вокзала в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по республике."Проводится проверка по факту гибели подростка 21 февраля 2023 года на перроне железнодорожного вокзала села Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района от поражения электрическим током высокого напряжения", – говорится в сообщении.По информации регионального МВД, группа подростков возвращалась из спортивной секции, и один из них предложил другим забраться на крышу состава."Опасное развлечение закончилось трагедией: касание высоковольтных проводов привело к гибели ребенка", – рассказали в пресс-службе МВД.
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происшествия, магарамкентский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Магарамкентский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
15:30 22.02.2023 (обновлено: 16:15 22.02.2023)
 
Подросток погиб от удара током на перроне вокзала в Дагестане

В дагестанском селе Тагиркент-Казмаляр подросток погиб на перроне вокзала от удара током

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Несовершеннолетний ребенок погиб от удара током на перроне железнодорожного вокзала в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
"Проводится проверка по факту гибели подростка 21 февраля 2023 года на перроне железнодорожного вокзала села Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района от поражения электрическим током высокого напряжения", – говорится в сообщении.
По информации регионального МВД, группа подростков возвращалась из спортивной секции, и один из них предложил другим забраться на крышу состава.
"Опасное развлечение закончилось трагедией: касание высоковольтных проводов привело к гибели ребенка", – рассказали в пресс-службе МВД.
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ПроисшествияМагарамкентский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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