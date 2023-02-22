https://ria.ru/20230222/tok-1853757774.html

Подросток погиб от удара током на перроне вокзала в Дагестане

Подросток погиб от удара током на перроне вокзала в Дагестане - РИА Новости, 22.02.2023

Подросток погиб от удара током на перроне вокзала в Дагестане

Несовершеннолетний ребенок погиб от удара током на перроне железнодорожного вокзала в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:30

2023-02-22T15:30

2023-02-22T16:15

происшествия

магарамкентский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 фев - РИА Новости. Несовершеннолетний ребенок погиб от удара током на перроне железнодорожного вокзала в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по республике."Проводится проверка по факту гибели подростка 21 февраля 2023 года на перроне железнодорожного вокзала села Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района от поражения электрическим током высокого напряжения", – говорится в сообщении.По информации регионального МВД, группа подростков возвращалась из спортивной секции, и один из них предложил другим забраться на крышу состава."Опасное развлечение закончилось трагедией: касание высоковольтных проводов привело к гибели ребенка", – рассказали в пресс-службе МВД.

https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853746022.html

магарамкентский район

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происшествия, магарамкентский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан