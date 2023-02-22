Рейтинг@Mail.ru
Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230222/teatr-1853733284.html
Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке
Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке - РИА Новости, 22.02.2023
Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке
Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке, подтвердили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:05
2023-02-22T15:05
культура
новости культуры
театр на таганке
знаменитости
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766020918_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_f765f975b376157efa452f6b780e1216.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке, подтвердили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Эту должность постановщик занимал с декабря 2021 года. "Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за все хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь, будут еще, но уже в свободных отношениях. В общем, мы не прощаемся", — написал на своей странице в соцсети Муравицкий. Постановщик также отметил, что "в ближайшее время никуда уезжать не планирует".В 1999 году Муравицкий окончил актерский факультет Воронежского института искусств, а в 2006-м — режиссерский. Он прошел ассистентуру-стажировку в Театральном институте имени Щукина и после преподавал там. Он лауреат "Золотой Маски", Herald Angel Award и TotalTheatre Award.
https://ria.ru/20230217/teatr-1852609088.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766020918_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_fa6e5d1d56c2b8bb3e0f03523011c6fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, театр на таганке, знаменитости, театр
Культура, Новости культуры, Театр на Таганке, Знаменитости, Театр
15:05 22.02.2023
 
Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке

Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРежиссёр спектакля "Lё Тартюф. Комедия" Юрий Муравицкий дает интервью журналистам перед началом спектакля в Московском театре на Таганке.
Режиссёр спектакля Lё Тартюф. Комедия Юрий Муравицкий дает интервью журналистам перед началом спектакля в Московском театре на Таганке. - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке, подтвердили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Эту должность постановщик занимал с декабря 2021 года.
"Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за все хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь, будут еще, но уже в свободных отношениях. В общем, мы не прощаемся", — написал на своей странице в соцсети Муравицкий.
Постановщик также отметил, что "в ближайшее время никуда уезжать не планирует".
В 1999 году Муравицкий окончил актерский факультет Воронежского института искусств, а в 2006-м — режиссерский. Он прошел ассистентуру-стажировку в Театральном институте имени Щукина и после преподавал там.
Он лауреат "Золотой Маски", Herald Angel Award и TotalTheatre Award.
Актрисы Нелли Уварова, Анна Ковалева, Антонина Писарева в сцене из спектакля Женщины Лазаря - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 11:24Культура
В РАМТе состоялась премьера спектакля "Женщины Лазаря" с Нелли Уваровой
 
КультураНовости культурыТеатр на ТаганкеЗнаменитостиТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала