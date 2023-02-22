https://ria.ru/20230222/teatr-1853733284.html
Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке
Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке - РИА Новости, 22.02.2023
Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке
Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке, подтвердили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:05
2023-02-22T15:05
2023-02-22T15:05
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке, подтвердили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Эту должность постановщик занимал с декабря 2021 года. "Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за все хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь, будут еще, но уже в свободных отношениях. В общем, мы не прощаемся", — написал на своей странице в соцсети Муравицкий. Постановщик также отметил, что "в ближайшее время никуда уезжать не планирует".В 1999 году Муравицкий окончил актерский факультет Воронежского института искусств, а в 2006-м — режиссерский. Он прошел ассистентуру-стажировку в Театральном институте имени Щукина и после преподавал там. Он лауреат "Золотой Маски", Herald Angel Award и TotalTheatre Award.
https://ria.ru/20230217/teatr-1852609088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр на таганке, знаменитости, театр
Культура, Новости культуры, Театр на Таганке, Знаменитости, Театр
Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке
Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке, подтвердили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Эту должность постановщик занимал с декабря 2021 года.
"Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за все хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь, будут еще, но уже в свободных отношениях. В общем, мы не прощаемся", — написал на своей странице в соцсети Муравицкий.
Постановщик также отметил, что "в ближайшее время никуда уезжать не планирует".
В 1999 году Муравицкий окончил актерский факультет Воронежского института искусств, а в 2006-м — режиссерский. Он прошел ассистентуру-стажировку в Театральном институте имени Щукина и после преподавал там.
Он лауреат "Золотой Маски", Herald Angel Award и TotalTheatre Award.