https://ria.ru/20230222/teatr-1853733284.html

Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке

Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке - РИА Новости, 22.02.2023

Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке

Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке, подтвердили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:05

2023-02-22T15:05

2023-02-22T15:05

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке, подтвердили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Эту должность постановщик занимал с декабря 2021 года. "Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за все хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь, будут еще, но уже в свободных отношениях. В общем, мы не прощаемся", — написал на своей странице в соцсети Муравицкий. Постановщик также отметил, что "в ближайшее время никуда уезжать не планирует".В 1999 году Муравицкий окончил актерский факультет Воронежского института искусств, а в 2006-м — режиссерский. Он прошел ассистентуру-стажировку в Театральном институте имени Щукина и после преподавал там. Он лауреат "Золотой Маски", Herald Angel Award и TotalTheatre Award.

https://ria.ru/20230217/teatr-1852609088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр на таганке, знаменитости, театр