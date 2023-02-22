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Захарова заявила, что Россия занимается созданием альтернативы SWIFT - РИА Новости, 22.02.2023
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Захарова заявила, что Россия занимается созданием альтернативы SWIFT
Захарова заявила, что Россия занимается созданием альтернативы SWIFT - РИА Новости, 22.02.2023
Захарова заявила, что Россия занимается созданием альтернативы SWIFT
РФ занимается созданием альтернативы SWIFT, защищенной от внешнего давления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:51
2023-02-22T18:51
экономика
россия
мария захарова
swift
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ занимается созданием альтернативы SWIFT, защищенной от внешнего давления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации, для этого активно развиваются системы передачи, различные другие пути передачи информации финансовой, в том числе под эгидой Банка России", - сказала она в ходе брифинга. "В нынешней геополитической реальности условием стабильного развития торгово-экономических и инвестиционных связей является переход во взаиморасчетах с партнерами в национальные валюты, а также независимые от Запада расчетные структуры", - добавила Захарова. По ее словам, в появлении по-настоящему непредвзятой и не зависящей от переменчивых настроений западных стран международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие государства, для многих это вопрос выживания.
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экономика, россия, мария захарова, swift
Экономика, Россия, Мария Захарова, SWIFT
18:51 22.02.2023
 
Захарова заявила, что Россия занимается созданием альтернативы SWIFT

Захарова: Россия занимается созданием альтернативы SWIFT, защищенной от внешнего давления

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ занимается созданием альтернативы SWIFT, защищенной от внешнего давления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы продолжаем предпринимать усилия, направленные на постепенный переход от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации, для этого активно развиваются системы передачи, различные другие пути передачи информации финансовой, в том числе под эгидой Банка России", - сказала она в ходе брифинга.
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"В нынешней геополитической реальности условием стабильного развития торгово-экономических и инвестиционных связей является переход во взаиморасчетах с партнерами в национальные валюты, а также независимые от Запада расчетные структуры", - добавила Захарова.
По ее словам, в появлении по-настоящему непредвзятой и не зависящей от переменчивых настроений западных стран международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие государства, для многих это вопрос выживания.
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ЭкономикаРоссияМария ЗахароваSWIFT
 
 
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