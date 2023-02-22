https://ria.ru/20230222/sudno-1853737781.html

В Латвии сообщили о дрейфе нидерландского судна с опасным грузом

В Латвии сообщили о дрейфе нидерландского судна с опасным грузом - РИА Новости, 22.02.2023

В Латвии сообщили о дрейфе нидерландского судна с опасным грузом

Нидерландское судно Escape с воспламеняющимся грузом дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива после того, как ночью из-за пожара весь экипаж... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:41

2023-02-22T14:41

2023-02-22T14:41

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нидерландское судно Escape с воспламеняющимся грузом дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива после того, как ночью из-за пожара весь экипаж был эвакуирован, сообщает в среду агентство LETA со ссылкой на представителя Морских сил Латвии Ливу Вейту. "В 2.42 (3.42 мск) в координационный центр поиска и спасения на море службы береговой охраны Морских сил поступило сообщение с грузового судна Escape о том, что на его борту возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Пожар начался в машинном отделении", - говорится в сообщении. Отмечается, что центр направил на место происшествия судно береговой охраны, буксиры со средствами пожаротушения, к вылету также приготовился вертолет Государственной пограничной охраны, были оповещены и все оперативные службы. "В 2.57 (3.57) экипаж покинул судно в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находящемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все 15 членов экипажа Escape были взяты на борт судна Kairit, которое доставило их в Рижский порт", - сообщили в Морских силах. Экипаж судна береговой охраны Saule сообщил, что открытого огня на месте происшествия не замечено. "В настоящее время Escape без управления дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находится между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 километрах от берега", - говорится в сообщении. Агентство сообщило, что Escape ходит под флагом Нидерландов, судно направлялось из Клайпеды в Ригу, на нем находится опасный груз — полимеры и материалы для красок. В настоящее время нет информации о том, что контейнеры с грузом горят.

https://ria.ru/20221206/dtp-1836569371.html

https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577990.html

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в мире, латвия, нидерланды, клайпеда, рижский порт