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В Латвии сообщили о дрейфе нидерландского судна с опасным грузом - РИА Новости, 22.02.2023
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В Латвии сообщили о дрейфе нидерландского судна с опасным грузом
В Латвии сообщили о дрейфе нидерландского судна с опасным грузом - РИА Новости, 22.02.2023
В Латвии сообщили о дрейфе нидерландского судна с опасным грузом
Нидерландское судно Escape с воспламеняющимся грузом дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива после того, как ночью из-за пожара весь экипаж... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:41
2023-02-22T14:41
в мире
латвия
нидерланды
клайпеда
рижский порт
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нидерландское судно Escape с воспламеняющимся грузом дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива после того, как ночью из-за пожара весь экипаж был эвакуирован, сообщает в среду агентство LETA со ссылкой на представителя Морских сил Латвии Ливу Вейту. "В 2.42 (3.42 мск) в координационный центр поиска и спасения на море службы береговой охраны Морских сил поступило сообщение с грузового судна Escape о том, что на его борту возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Пожар начался в машинном отделении", - говорится в сообщении. Отмечается, что центр направил на место происшествия судно береговой охраны, буксиры со средствами пожаротушения, к вылету также приготовился вертолет Государственной пограничной охраны, были оповещены и все оперативные службы. "В 2.57 (3.57) экипаж покинул судно в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находящемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все 15 членов экипажа Escape были взяты на борт судна Kairit, которое доставило их в Рижский порт", - сообщили в Морских силах. Экипаж судна береговой охраны Saule сообщил, что открытого огня на месте происшествия не замечено. "В настоящее время Escape без управления дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находится между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 километрах от берега", - говорится в сообщении. Агентство сообщило, что Escape ходит под флагом Нидерландов, судно направлялось из Клайпеды в Ригу, на нем находится опасный груз — полимеры и материалы для красок. В настоящее время нет информации о том, что контейнеры с грузом горят.
https://ria.ru/20221206/dtp-1836569371.html
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в мире, латвия, нидерланды, клайпеда, рижский порт
В мире, Латвия, Нидерланды, Клайпеда, Рижский порт
14:41 22.02.2023
 
В Латвии сообщили о дрейфе нидерландского судна с опасным грузом

Нидерландское судно Escape с опасным грузом дрейфует к берегам Латвии после пожара

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкВид на Клайпедский морской торговый порт
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Вид на Клайпедский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Нидерландское судно Escape с воспламеняющимся грузом дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива после того, как ночью из-за пожара весь экипаж был эвакуирован, сообщает в среду агентство LETA со ссылкой на представителя Морских сил Латвии Ливу Вейту.
"В 2.42 (3.42 мск) в координационный центр поиска и спасения на море службы береговой охраны Морских сил поступило сообщение с грузового судна Escape о том, что на его борту возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Пожар начался в машинном отделении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что центр направил на место происшествия судно береговой охраны, буксиры со средствами пожаротушения, к вылету также приготовился вертолет Государственной пограничной охраны, были оповещены и все оперативные службы.
"В 2.57 (3.57) экипаж покинул судно в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находящемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все 15 членов экипажа Escape были взяты на борт судна Kairit, которое доставило их в Рижский порт", - сообщили в Морских силах.
Экипаж судна береговой охраны Saule сообщил, что открытого огня на месте происшествия не замечено. "В настоящее время Escape без управления дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находится между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 километрах от берега", - говорится в сообщении.
Агентство сообщило, что Escape ходит под флагом Нидерландов, судно направлялось из Клайпеды в Ригу, на нем находится опасный груз — полимеры и материалы для красок. В настоящее время нет информации о том, что контейнеры с грузом горят.
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