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Верховный суд подтвердил ответственность за татуировки со свастикой - РИА Новости, 22.02.2023
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Верховный суд подтвердил ответственность за татуировки со свастикой
Верховный суд подтвердил ответственность за татуировки со свастикой - РИА Новости, 22.02.2023
Верховный суд подтвердил ответственность за татуировки со свастикой
Студентка из Екатеринбурга не смогла доказать, что татуировки в виде свастики на ее руке - тюремная наколка и языческий символ, сказано в постановлении судебной РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:58
2023-02-22T16:58
россия
екатеринбург
общество
верховный суд рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Студентка из Екатеринбурга не смогла доказать, что татуировки в виде свастики на ее руке - тюремная наколка и языческий символ, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях Верховного суда РФ. Согласно материалам дела, девушку оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики) за то, что в отделе полиции она "в присутствии граждан и сотрудников полиции публично демонстрировала татуировки на кисти левой руки в виде нацистской символики". Она не признала вину, пояснив, что в период отбывания лишения свободы сделала на руках татуировки, "которые означают отрицание режима отбывания наказания, а вторая является языческим символом солнца". Отстаивая свою точку зрения, она дошла до Верховного суда РФ. "Демонстрация нанесенных на кисть руки татуировок в виде нацистской символики, доступных для обозрения неопределенному кругу лиц, на которую законом установлен запрет, образует объективную сторону состава административного правонарушения", - указал суд. Он подчеркнул, что само по себе использование нацистской или схожей с ней атрибутики или атрибутики безотносительно к ее генезису может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220807/ukraina-1807879079.html
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Екатерина Зайцева
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россия, екатеринбург, общество, верховный суд рф
Россия, Екатеринбург, Общество, Верховный суд РФ
16:58 22.02.2023
 
Верховный суд подтвердил ответственность за татуировки со свастикой

Верховный суд подтвердил ответственность за изображение свастики независимо от значения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полицейские у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Студентка из Екатеринбурга не смогла доказать, что татуировки в виде свастики на ее руке - тюремная наколка и языческий символ, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях Верховного суда РФ.
Согласно материалам дела, девушку оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики) за то, что в отделе полиции она "в присутствии граждан и сотрудников полиции публично демонстрировала татуировки на кисти левой руки в виде нацистской символики".
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Она не признала вину, пояснив, что в период отбывания лишения свободы сделала на руках татуировки, "которые означают отрицание режима отбывания наказания, а вторая является языческим символом солнца". Отстаивая свою точку зрения, она дошла до Верховного суда РФ.
"Демонстрация нанесенных на кисть руки татуировок в виде нацистской символики, доступных для обозрения неопределенному кругу лиц, на которую законом установлен запрет, образует объективную сторону состава административного правонарушения", - указал суд.
Он подчеркнул, что само по себе использование нацистской или схожей с ней атрибутики или атрибутики безотносительно к ее генезису может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны.
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