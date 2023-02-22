https://ria.ru/20230222/sud-1853811878.html

Верховный суд подтвердил ответственность за татуировки со свастикой

Верховный суд подтвердил ответственность за татуировки со свастикой - РИА Новости, 22.02.2023

Верховный суд подтвердил ответственность за татуировки со свастикой

Студентка из Екатеринбурга не смогла доказать, что татуировки в виде свастики на ее руке - тюремная наколка и языческий символ, сказано в постановлении судебной РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:58

2023-02-22T16:58

2023-02-22T16:58

россия

екатеринбург

общество

верховный суд рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Студентка из Екатеринбурга не смогла доказать, что татуировки в виде свастики на ее руке - тюремная наколка и языческий символ, сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях Верховного суда РФ. Согласно материалам дела, девушку оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики) за то, что в отделе полиции она "в присутствии граждан и сотрудников полиции публично демонстрировала татуировки на кисти левой руки в виде нацистской символики". Она не признала вину, пояснив, что в период отбывания лишения свободы сделала на руках татуировки, "которые означают отрицание режима отбывания наказания, а вторая является языческим символом солнца". Отстаивая свою точку зрения, она дошла до Верховного суда РФ. "Демонстрация нанесенных на кисть руки татуировок в виде нацистской символики, доступных для обозрения неопределенному кругу лиц, на которую законом установлен запрет, образует объективную сторону состава административного правонарушения", - указал суд. Он подчеркнул, что само по себе использование нацистской или схожей с ней атрибутики или атрибутики безотносительно к ее генезису может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220807/ukraina-1807879079.html

https://ria.ru/20221106/zhurnalist-1829476575.html

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екатеринбург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, екатеринбург, общество, верховный суд рф