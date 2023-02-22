https://ria.ru/20230222/su-25-1853886818.html

Над Херсоном сбили украинский Су-25, сообщил источник

Над Херсоном сбили украинский Су-25, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2023

Над Херсоном сбили украинский Су-25, сообщил источник

В Херсонской области сбили украинский самолет, летевший обстреливать Новую Каховку, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T21:21

2023-02-22T21:21

2023-02-22T22:00

специальная военная операция на украине

су-25

в мире

херсон

новая каховка

херсонская область

россия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев — РИА Новости. В Херсонской области сбили украинский самолет, летевший обстреливать Новую Каховку, сообщил РИА Новости источник.По его словам, члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные даже не предпринимают попыток по их поиску.Новая Каховка регулярно попадает под обстрелы ВСУ. В середине февраля в результате ночной атаки с применением снарядов натовского образца украинские военные разрушили школу.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Вооруженных сил находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.

https://ria.ru/20230212/kakhovka-1851500301.html

https://ria.ru/20230208/obstrel-1850482066.html

херсон

новая каховка

херсонская область

россия

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су-25, в мире, херсон, новая каховка, херсонская область , россия