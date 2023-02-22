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Над Херсоном сбили украинский Су-25, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/su-25-1853886818.html
Над Херсоном сбили украинский Су-25, сообщил источник
Над Херсоном сбили украинский Су-25, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2023
Над Херсоном сбили украинский Су-25, сообщил источник
В Херсонской области сбили украинский самолет, летевший обстреливать Новую Каховку, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:21
2023-02-22T22:00
специальная военная операция на украине
су-25
в мире
херсон
новая каховка
херсонская область
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев — РИА Новости. В Херсонской области сбили украинский самолет, летевший обстреливать Новую Каховку, сообщил РИА Новости источник.По его словам, члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные даже не предпринимают попыток по их поиску.Новая Каховка регулярно попадает под обстрелы ВСУ. В середине февраля в результате ночной атаки с применением снарядов натовского образца украинские военные разрушили школу.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем Вооруженных сил находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.
https://ria.ru/20230212/kakhovka-1851500301.html
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херсон
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су-25, в мире, херсон, новая каховка, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Су-25, В мире, Херсон, Новая Каховка, Херсонская область , Россия
21:21 22.02.2023 (обновлено: 22:00 22.02.2023)
 
Над Херсоном сбили украинский Су-25, сообщил источник

Над Херсоном из ПЗРК "Верба" сбили украинский Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСамолет Су-25 украинских ВВС
Самолет Су-25 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Самолет Су-25 украинских ВВС. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев — РИА Новости. В Херсонской области сбили украинский самолет, летевший обстреливать Новую Каховку, сообщил РИА Новости источник.

"Сегодня, около 12:00 над Херсоном расчетом ПЗРК "Верба" был сбит украинский Су-25", — сказал собеседник агентства.

По его словам, члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные даже не предпринимают попыток по их поиску.
Новая Каховка регулярно попадает под обстрелы ВСУ. В середине февраля в результате ночной атаки с применением снарядов натовского образца украинские военные разрушили школу.
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Сейчас под контролем Вооруженных сил находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеСу-25В миреХерсонНовая КаховкаХерсонская областьРоссия
 
 
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