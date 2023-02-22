https://ria.ru/20230222/statistika-1853670155.html
Госдума разрешила правительству ограничивать доступ к статистике
Госдума разрешила правительству ограничивать доступ к статистике - РИА Новости, 22.02.2023
Госдума разрешила правительству ограничивать доступ к статистике
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике, а организациям в Донецкой... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:18
2023-02-22T12:18
2023-02-22T12:18
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статистика
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике, а организациям в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях - предоставлять данные для официального статистического учета в бумажной форме. Первоначально документ касался лишь особенностей статистического учета в новых регионах РФ. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к нему, согласно которой правительство РФ своими решениями об актуализации (корректировке) федерального плана статистических работ может устанавливать "особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения". А респондентам, зарегистрированным в четырех новых регионах России, закон до 1 января 2026 года позволяет выбирать способ предоставления первичных статистических данных. Действующее законодательство РФ обязывает респондентов предоставлять первичные данные субъектам официального статистического учета (федеральным органам власти, их территориальным подразделениям и Банку России) в электронной форме. В новых же регионах РФ коммерческим и бюджетным организациям пока разрешается представлять отчетность не только в электронном, но и в привычном для них бумажном виде, пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников. Данная норма будет действовать в течение переходного периода. За это время респонденты в новых регионах смогут перейти на действующий в России электронный формат передачи данных, а профильные ведомства - создать необходимые для их сбора информационные системы, отмечал замминистра. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20230206/deklaratsii-1849961843.html
https://ria.ru/20230129/ekonomika-1848190104.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, статистика, экономика, госдума рф
Россия, Статистика, Экономика, Госдума РФ
Госдума разрешила правительству ограничивать доступ к статистике
Госдума разрешила правительству временно ограничивать доступ к официальной статистике
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий правительству РФ временно ограничивать доступ к официальной статистике, а организациям в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях - предоставлять данные для официального статистического учета в бумажной форме.
Первоначально документ касался лишь особенностей статистического учета в новых регионах РФ. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к нему, согласно которой правительство РФ своими решениями об актуализации (корректировке) федерального плана статистических работ может устанавливать "особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения".
А респондентам, зарегистрированным в четырех новых регионах России, закон до 1 января 2026 года позволяет выбирать способ предоставления первичных статистических данных.
Действующее законодательство РФ обязывает респондентов предоставлять первичные данные субъектам официального статистического учета (федеральным органам власти, их территориальным подразделениям и Банку России) в электронной форме. В новых же регионах РФ коммерческим и бюджетным организациям пока разрешается представлять отчетность не только в электронном, но и в привычном для них бумажном виде, пояснял замглавы Минэкономразвития
РФ Максим Колесников.
Данная норма будет действовать в течение переходного периода. За это время респонденты в новых регионах смогут перейти на действующий в России электронный формат передачи данных, а профильные ведомства - создать необходимые для их сбора информационные системы, отмечал замминистра.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.