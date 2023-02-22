https://ria.ru/20230222/ssha-1853670298.html
Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков
Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков
Посол США в РФ Линн Трейси не запрашивала встречу с представителями МИД РФ после решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ, никаких встреч не планируется,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:18
2023-02-22T12:18
2023-02-22T12:26
сша
россия
москва
линн трейси
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси не запрашивала встречу с представителями МИД РФ после решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ, никаких встреч не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, нет", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853657993.html
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сша, россия, москва, линн трейси, сергей рябков, договор снв-3
США, Россия, Москва, Линн Трейси, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
12:18 22.02.2023 (обновлено: 12:26 22.02.2023)
Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков
Рябков: посол США Трейси не запрашивала встречу в МИД после решения Москвы по ДСНВ