https://ria.ru/20230222/ssha-1853670298.html

Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков

Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023

Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков

Посол США в РФ Линн Трейси не запрашивала встречу с представителями МИД РФ после решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ, никаких встреч не планируется,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:18

2023-02-22T12:18

2023-02-22T12:26

сша

россия

москва

линн трейси

сергей рябков

договор снв-3

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси не запрашивала встречу с представителями МИД РФ после решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ, никаких встреч не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, нет", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853657993.html

сша

россия

москва

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сша, россия, москва, линн трейси, сергей рябков, договор снв-3