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Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
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Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков
Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков
Посол США в РФ Линн Трейси не запрашивала встречу с представителями МИД РФ после решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ, никаких встреч не планируется,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:18
2023-02-22T12:26
сша
россия
москва
линн трейси
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси не запрашивала встречу с представителями МИД РФ после решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ, никаких встреч не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, нет", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.
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сша, россия, москва, линн трейси, сергей рябков, договор снв-3
США, Россия, Москва, Линн Трейси, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
12:18 22.02.2023 (обновлено: 12:26 22.02.2023)
 
Посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: посол США Трейси не запрашивала встречу в МИД после решения Москвы по ДСНВ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНовый посол США Линн Трейси у здания МИД РФ
Новый посол США Линн Трейси у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Новый посол США Линн Трейси у здания МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси не запрашивала встречу с представителями МИД РФ после решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ, никаких встреч не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, нет", - ответил он журналистам на соответствующий вопрос.
Авиабомба JDAM-ER, установленная на истребителе F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 11:49Специальная военная операция на Украине
США передадут Украине новое оружие, пишет Bloomberg
 
СШАРоссияМоскваЛинн ТрейсиСергей РябковДоговор СНВ-3
 
 
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