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Конгрессмены США проведут специальное заседание о соперничестве с Китаем
Конгрессмены США проведут специальное заседание о соперничестве с Китаем - РИА Новости, 22.02.2023
Конгрессмены США проведут специальное заседание о соперничестве с Китаем
Комитет палаты представителей США по международным отношениям проведет слушания о соперничестве с Китаем, сообщил его руководитель Майкл Маккол. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T03:33
2023-02-22T03:33
2023-02-22T03:34
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по международным отношениям проведет слушания о соперничестве с Китаем, сообщил его руководитель Майкл Маккол. Как говорится в заявлении Маккола, первое панельное заседание о КНР пройдет в предстоящий вторник, его темой станет "борьба с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая". В списке выступающих указаны высокопоставленные представители госдепа, минфина и других ведомств. Отношения США и КНР усложнились после инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде. Министерство торговли США в ответ на ситуацию внесло в черный список шесть юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона, развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов. Пекин обещал принять контрмеры.
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), майкл маккол, конгресс сша
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Майкл Маккол, Конгресс США
03:33 22.02.2023 (обновлено: 03:34 22.02.2023)
Конгрессмены США проведут специальное заседание о соперничестве с Китаем
Конгрессмен Маккол анонсировал проведение специального заседания о соперничестве США с КНР
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по международным отношениям проведет слушания о соперничестве с Китаем, сообщил его руководитель Майкл Маккол.
Как говорится в заявлении Маккола, первое панельное заседание о КНР пройдет в предстоящий вторник, его темой станет "борьба с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая". В списке выступающих указаны высокопоставленные представители госдепа, минфина и других ведомств.
Отношения США и КНР усложнились после инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде.
Министерство торговли США в ответ на ситуацию внесло в черный список шесть юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона
, развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов. Пекин
обещал принять контрмеры.