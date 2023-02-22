https://ria.ru/20230222/ssha-1853587332.html

Конгрессмены США проведут специальное заседание о соперничестве с Китаем

Конгрессмены США проведут специальное заседание о соперничестве с Китаем - РИА Новости, 22.02.2023

Конгрессмены США проведут специальное заседание о соперничестве с Китаем

Комитет палаты представителей США по международным отношениям проведет слушания о соперничестве с Китаем, сообщил его руководитель Майкл Маккол. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T03:33

2023-02-22T03:33

2023-02-22T03:34

в мире

сша

китай

вашингтон (штат)

майкл маккол

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по международным отношениям проведет слушания о соперничестве с Китаем, сообщил его руководитель Майкл Маккол. Как говорится в заявлении Маккола, первое панельное заседание о КНР пройдет в предстоящий вторник, его темой станет "борьба с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая". В списке выступающих указаны высокопоставленные представители госдепа, минфина и других ведомств. Отношения США и КНР усложнились после инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США. Американцы утверждают, что шар выполнял разведывательную миссию, китайцы говорят, что речь идет о сбившемся с курса гражданском метеозонде. Министерство торговли США в ответ на ситуацию внесло в черный список шесть юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона, развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов. Пекин обещал принять контрмеры.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853452063.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), майкл маккол, конгресс сша