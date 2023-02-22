https://ria.ru/20230222/ssha-1853586544.html

США обеспокоены диверсией на "Северном потоке", заявил дипломат

США обеспокоены диверсией на "Северном потоке", заявил дипломат - РИА Новости, 22.02.2023

США обеспокоены диверсией на "Северном потоке", заявил дипломат

США глубоко обеспокоены диверсией на "Северном потоке", но отрицают свою причастность к ней, заявил на заседании СБ ООН советник американского постпредства при... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T03:00

2023-02-22T03:00

2023-02-22T03:00

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ООН, 22 фев – РИА Новости. США глубоко обеспокоены диверсией на "Северном потоке", но отрицают свою причастность к ней, заявил на заседании СБ ООН советник американского постпредства при организации Джон Келли. Между тем, по его мнению, Россия созвала заседание по ситуации с подрывом "Северных потоков", чтобы отвлечь внимание стран "от обсуждения вторжения РФ на Украину". "Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные. США не были вовлечены в это совсем", - указал он. По словам дипломата, проект резолюции РФ с просьбой создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" "явно упоминает США и искажает заявления официальных лиц США". "Россия не хочет независимого расследования. Она стремится свести текущее расследование к заранее сделанному по своему выбору выводу", - добавил он. Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230221/ssha-1853447910.html

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