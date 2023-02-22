США обеспокоены диверсией на "Северном потоке", заявил дипломат
Американский дипломат Келли: США глубоко обеспокоены диверсией на "Северном потоке"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. США глубоко обеспокоены диверсией на "Северном потоке", но отрицают свою причастность к ней, заявил на заседании СБ ООН советник американского постпредства при организации Джон Келли.
"США глубоко обеспокоены диверсией, которая произошла на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре. Целенаправленное нанесение вреда критически важной инфраструктуре недопустимо", - сказал Келли.
Между тем, по его мнению, Россия созвала заседание по ситуации с подрывом "Северных потоков", чтобы отвлечь внимание стран "от обсуждения вторжения РФ на Украину".
"Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные. США не были вовлечены в это совсем", - указал он.
По словам дипломата, проект резолюции РФ с просьбой создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" "явно упоминает США и искажает заявления официальных лиц США". "Россия не хочет независимого расследования. Она стремится свести текущее расследование к заранее сделанному по своему выбору выводу", - добавил он.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.