Рейтинг@Mail.ru
США обеспокоены диверсией на "Северном потоке", заявил дипломат - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/ssha-1853586544.html
США обеспокоены диверсией на "Северном потоке", заявил дипломат
США обеспокоены диверсией на "Северном потоке", заявил дипломат - РИА Новости, 22.02.2023
США обеспокоены диверсией на "Северном потоке", заявил дипломат
США глубоко обеспокоены диверсией на "Северном потоке", но отрицают свою причастность к ней, заявил на заседании СБ ООН советник американского постпредства при... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T03:00
2023-02-22T03:00
в мире
россия
сша
европа
джон келли
владимир путин
алексей миллер
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg
ООН, 22 фев – РИА Новости. США глубоко обеспокоены диверсией на "Северном потоке", но отрицают свою причастность к ней, заявил на заседании СБ ООН советник американского постпредства при организации Джон Келли. Между тем, по его мнению, Россия созвала заседание по ситуации с подрывом "Северных потоков", чтобы отвлечь внимание стран "от обсуждения вторжения РФ на Украину". "Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные. США не были вовлечены в это совсем", - указал он. По словам дипломата, проект резолюции РФ с просьбой создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" "явно упоминает США и искажает заявления официальных лиц США". "Россия не хочет независимого расследования. Она стремится свести текущее расследование к заранее сделанному по своему выбору выводу", - добавил он. Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230221/ssha-1853447910.html
https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853577996.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:27:1840:1407_1920x0_80_0_0_8bd129f3daf162410b3e7aace517592b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, джон келли, владимир путин, алексей миллер, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Европа, Джон Келли, Владимир Путин, Алексей Миллер, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
03:00 22.02.2023
 
США обеспокоены диверсией на "Северном потоке", заявил дипломат

Американский дипломат Келли: США глубоко обеспокоены диверсией на "Северном потоке"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев – РИА Новости. США глубоко обеспокоены диверсией на "Северном потоке", но отрицают свою причастность к ней, заявил на заседании СБ ООН советник американского постпредства при организации Джон Келли.
"США глубоко обеспокоены диверсией, которая произошла на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре. Целенаправленное нанесение вреда критически важной инфраструктуре недопустимо", - сказал Келли.
Между тем, по его мнению, Россия созвала заседание по ситуации с подрывом "Северных потоков", чтобы отвлечь внимание стран "от обсуждения вторжения РФ на Украину".
"Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные. США не были вовлечены в это совсем", - указал он.
По словам дипломата, проект резолюции РФ с просьбой создать комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке" "явно упоминает США и искажает заявления официальных лиц США". "Россия не хочет независимого расследования. Она стремится свести текущее расследование к заранее сделанному по своему выбору выводу", - добавил он.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 14:38
МИД потребовал от посла США объяснений по взрывам на "Северных потоках"
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
00:25
Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны
 
В миреРоссияСШАЕвропаДжон КеллиВладимир ПутинАлексей МиллерООНГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала