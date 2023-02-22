https://ria.ru/20230222/soyuz-1853623728.html

Россия считает потенциал Франции и Британии единым с США, заявил Рябков

Россия считает потенциал Франции и Британии единым с США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023

Россия считает потенциал Франции и Британии единым с США, заявил Рябков

РФ не может пренебрегать потенциалом Франции и Британии в сфере стратегических вооружений, рассматривает его в совокупности с потенциалом США как "единый... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:11

2023-02-22T10:11

2023-02-22T10:25

россия

франция

сша

сергей рябков

владимир путин

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ не может пренебрегать потенциалом Франции и Британии в сфере стратегических вооружений, рассматривает его в совокупности с потенциалом США как "единый кулак", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Безусловно, будем с особым вниманием следить за тем, какую линию, какие решения в этой области принимают Лондон и Париж, которые больше не могут гипотетически рассматриваться как какие-то факторы, находящиеся в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями", - сказал он журналистам.По его словам, с точки зрения военного планирования и анализа ситуации, в которой Россия находится по обеспечению собственной безопасности "пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно".Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853541500.html

https://ria.ru/20230221/ispytaniya-1853554822.html

россия

франция

сша

великобритания

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россия, франция, сша, сергей рябков, владимир путин, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)