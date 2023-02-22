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Россия считает потенциал Франции и Британии единым с США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
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Россия считает потенциал Франции и Британии единым с США, заявил Рябков
Россия считает потенциал Франции и Британии единым с США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
Россия считает потенциал Франции и Британии единым с США, заявил Рябков
РФ не может пренебрегать потенциалом Франции и Британии в сфере стратегических вооружений, рассматривает его в совокупности с потенциалом США как "единый... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:11
2023-02-22T10:25
россия
франция
сша
сергей рябков
владимир путин
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ не может пренебрегать потенциалом Франции и Британии в сфере стратегических вооружений, рассматривает его в совокупности с потенциалом США как "единый кулак", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Безусловно, будем с особым вниманием следить за тем, какую линию, какие решения в этой области принимают Лондон и Париж, которые больше не могут гипотетически рассматриваться как какие-то факторы, находящиеся в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями", - сказал он журналистам.По его словам, с точки зрения военного планирования и анализа ситуации, в которой Россия находится по обеспечению собственной безопасности "пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно".Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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россия, франция, сша, сергей рябков, владимир путин, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Франция, США, Сергей Рябков, Владимир Путин, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:11 22.02.2023 (обновлено: 10:25 22.02.2023)
 
Россия считает потенциал Франции и Британии единым с США, заявил Рябков

Рябков: Россия рассматривает стратегический потенциал Франции и Британии как единый с США

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ не может пренебрегать потенциалом Франции и Британии в сфере стратегических вооружений, рассматривает его в совокупности с потенциалом США как "единый кулак", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Безусловно, будем с особым вниманием следить за тем, какую линию, какие решения в этой области принимают Лондон и Париж, которые больше не могут гипотетически рассматриваться как какие-то факторы, находящиеся в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями", - сказал он журналистам.
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По его словам, с точки зрения военного планирования и анализа ситуации, в которой Россия находится по обеспечению собственной безопасности "пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно".
"Это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России", - добавил дипломат.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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РоссияФранцияСШАСергей РябковВладимир ПутинВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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