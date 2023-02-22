В Москве прошла премьера фильма о Соловках

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Москве в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера документального фильма Сергея Дебижева "Святой архипелаг" о Соловках.Фильм рассказывает о настоящем и прошлом Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря – места знакового для России и православной церкви. Монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Во времена церковного раскола обитель выступила против реформ патриарха Никона, но бунт был жестоко подавлен властью. С XVI и до начала XX века монастырь использовался в том числе в качестве тюрьмы. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения для политических и уголовных заключенных. В 1967-м был создан Соловецкий музей-заповедник, а в 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.На большом экране зрители смогут увидеть кадры величественной природы и архитектуры Соловков. Познакомиться с жизнью и философией монахов. Вопреки стереотипам, она состоит не только из постов и молитв – в ней есть место радости, труду, созерцанию.Создатели не обошли стороной историю Соловков в XX веке – тогда монастырь был превращен в тюрьму и лагерь для заключенных. Зрители узнают, как трагические события революции и Гражданской войны изменили эти места и почему их история никогда не будет прежней. В проекте звучит музыка Вячеслава Бутусова.Фильм выходит в российский прокат 8 марта. А его премьера состоялась на Московском международном кинофестивале (ММКФ), где он стал лучшим в конкурсе документального кино.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Москве в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера документального фильма Сергея Дебижева "Святой архипелаг" о Соловках.
Фильм рассказывает о настоящем и прошлом Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря – места знакового для России и православной церкви.
Монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Во времена церковного раскола обитель выступила против реформ патриарха Никона, но бунт был жестоко подавлен властью. С XVI и до начала XX века монастырь использовался в том числе в качестве тюрьмы. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения для политических и уголовных заключенных. В 1967-м был создан Соловецкий музей-заповедник, а в 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На большом экране зрители смогут увидеть кадры величественной природы и архитектуры Соловков. Познакомиться с жизнью и философией монахов. Вопреки стереотипам, она состоит не только из постов и молитв – в ней есть место радости, труду, созерцанию.
"Сочетание невероятно качественного изображения и глубинных смыслов, направленных на понимание наших фундаментальных основ бытия, веры, надежды и любви – эта синергия и дает тот результат, который мы сейчас представляем", – сказал режиссер Сергей Дебижев, представляя фильм.
Создатели не обошли стороной историю Соловков в XX веке – тогда монастырь был превращен в тюрьму и лагерь для заключенных. Зрители узнают, как трагические события революции и Гражданской войны изменили эти места и почему их история никогда не будет прежней.
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