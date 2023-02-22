https://ria.ru/20230222/solovki-1853626294.html

В Москве прошла премьера фильма о Соловках

В Москве прошла премьера фильма о Соловках - РИА Новости, 22.02.2023

В Москве прошла премьера фильма о Соловках

В Москве в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера документального фильма Сергея Дебижева "Святой архипелаг" о Соловках. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:00

2023-02-22T14:00

2023-02-22T14:00

культура

новости культуры

москва

соловки

россия

вячеслав бутусов

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853611857_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_90869eb7b0b1f91595c52bcd2c91bae4.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Москве в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера документального фильма Сергея Дебижева "Святой архипелаг" о Соловках.Фильм рассказывает о настоящем и прошлом Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря – места знакового для России и православной церкви. Монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Во времена церковного раскола обитель выступила против реформ патриарха Никона, но бунт был жестоко подавлен властью. С XVI и до начала XX века монастырь использовался в том числе в качестве тюрьмы. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения для политических и уголовных заключенных. В 1967-м был создан Соловецкий музей-заповедник, а в 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.На большом экране зрители смогут увидеть кадры величественной природы и архитектуры Соловков. Познакомиться с жизнью и философией монахов. Вопреки стереотипам, она состоит не только из постов и молитв – в ней есть место радости, труду, созерцанию.Создатели не обошли стороной историю Соловков в XX веке – тогда монастырь был превращен в тюрьму и лагерь для заключенных. Зрители узнают, как трагические события революции и Гражданской войны изменили эти места и почему их история никогда не будет прежней. В проекте звучит музыка Вячеслава Бутусова.Фильм выходит в российский прокат 8 марта. А его премьера состоялась на Московском международном кинофестивале (ММКФ), где он стал лучшим в конкурсе документального кино.

https://ria.ru/20230220/film-1853037624.html

москва

соловки

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

новости культуры, москва, соловки, россия, вячеслав бутусов, юнеско