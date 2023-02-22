https://ria.ru/20230222/snv-3-1853719503.html

Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов

Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов - РИА Новости, 22.02.2023

Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов

Москва будет соблюдать ограничения российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:58

2023-02-22T13:58

2023-02-22T16:12

россия

договор снв-3

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва будет соблюдать ограничения российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), стороны продолжат обмен уведомлений по количеству носителей ядерных боезарядов, заявил заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин."Что касается уровней, которые были объявлены Владимиром Владимировичем по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться. <...> И, соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме", — сказал он, выступая в Госдуме.Ильин отметил, что такие действия необходимы для предотвращения ложных срабатываний, что важно для поддержания стратегической стабильности.Накануне Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент подчеркнул, что Москва не выходит из ДСНВ.Договор между о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. По его условиям, каждая из сторон сокращала свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853713643.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, договор снв-3, министерство обороны рф (минобороны рф)