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Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов - РИА Новости, 22.02.2023
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Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов
Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов - РИА Новости, 22.02.2023
Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов
Москва будет соблюдать ограничения российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:58
2023-02-22T16:12
россия
договор снв-3
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва будет соблюдать ограничения российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), стороны продолжат обмен уведомлений по количеству носителей ядерных боезарядов, заявил заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин."Что касается уровней, которые были объявлены Владимиром Владимировичем по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться. &lt;...&gt; И, соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме", — сказал он, выступая в Госдуме.Ильин отметил, что такие действия необходимы для предотвращения ложных срабатываний, что важно для поддержания стратегической стабильности.Накануне Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент подчеркнул, что Москва не выходит из ДСНВ.Договор между о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. По его условиям, каждая из сторон сокращала свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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россия, договор снв-3, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Договор СНВ-3, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:58 22.02.2023 (обновлено: 16:12 22.02.2023)
 
Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов

Минобороны: Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва будет соблюдать ограничения российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), стороны продолжат обмен уведомлений по количеству носителей ядерных боезарядов, заявил заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.
"Что касается уровней, которые были объявлены Владимиром Владимировичем по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться. <...> И, соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме", — сказал он, выступая в Госдуме.
Ильин отметил, что такие действия необходимы для предотвращения ложных срабатываний, что важно для поддержания стратегической стабильности.
Накануне Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент подчеркнул, что Москва не выходит из ДСНВ.
Договор между о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. По его условиям, каждая из сторон сокращала свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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РоссияДоговор СНВ-3Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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