https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 22.02.2023

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Россия и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:50

2023-02-22T09:50

2023-02-22T09:50

инфографика

россия

сша

договор снв-3

вооружения

ракеты

вооруженные силы сша

вооруженные силы рф

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Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Россия и США подписали этот документ в 2010 году с целью сокращения ядерного арсенала сторон. В 2021 году его действие продлили на пять лет, несмотря на взаимные претензии в нарушении соглашения. На каких условиях заключен договор и чего удалось достичь за 12 лет работы — в инфографике Ria.ru.

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2023

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, сша, договор снв-3, вооружения, ракеты, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф, политика, инфографика