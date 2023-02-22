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Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 22.02.2023
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Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 22.02.2023
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Россия и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:50
2023-02-22T09:50
инфографика
россия
сша
договор снв-3
вооружения
ракеты
вооруженные силы сша
вооруженные силы рф
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Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Россия и США подписали этот документ в 2010 году с целью сокращения ядерного арсенала сторон. В 2021 году его действие продлили на пять лет, несмотря на взаимные претензии в нарушении соглашения. На каких условиях заключен договор и чего удалось достичь за 12 лет работы — в инфографике Ria.ru.
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россия, сша, договор снв-3, вооружения, ракеты, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф, политика, инфографика
Инфографика, Россия, США, Договор СНВ-3, Вооружения, Ракеты, Вооруженные силы США, Вооруженные силы РФ, Политика
09:50 22.02.2023
 

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)

Читать ria.ru в
Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Россия и США подписали этот документ в 2010 году с целью сокращения ядерного арсенала сторон. В 2021 году его действие продлили на пять лет, несмотря на взаимные претензии в нарушении соглашения. На каких условиях заключен договор и чего удалось достичь за 12 лет работы — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияСШАДоговор СНВ-3ВооруженияРакетыВооруженные силы СШАВооруженные силы РФПолитика
 
 
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