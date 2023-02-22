https://ria.ru/20230222/snv-1853720227.html

МИД: вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ не получится

МИД: вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ не получится - РИА Новости, 22.02.2023

МИД: вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ не получится

В действующий, но приостанавливаемый Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вписать ядерные потенциалы Британии и Франции... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:01

2023-02-22T14:01

2023-02-22T14:01

безопасность

сергей рябков

договор снв-3

франция

великобритания

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В действующий, но приостанавливаемый Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вписать ядерные потенциалы Британии и Франции не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". При этом он отметил, что Москва в течение последних нескольких лет говорила о том, что необходимо учитывать ядерные потенциалы Лондона и Парижа и "со временем перехода (соглашения – ред.) на многостороннюю основу". "При том понимании, что готовности со стороны Лондона и Парижа к такой работе, мы не видели никогда, ни в малейшей мере", - подчеркнул замглавы МИД РФ. "Американцы, еще на этапе администрации (экс-президента Дональда) Трампа и в последствии тоже, достаточно настойчиво, остро ставили вопрос о том, что к усилиям должен подключиться Китай. Все вместе это составляло достаточно противоречивую картину. Сейчас в известном смысле можно сказать, что обстановка прояснилась. Туман рассеялся, и уже понятно кто, где себя позиционирует", - сказал Рябков.

франция

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей рябков, договор снв-3, франция, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)