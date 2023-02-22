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МИД: вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ не получится - РИА Новости, 22.02.2023
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МИД: вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ не получится
МИД: вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ не получится - РИА Новости, 22.02.2023
МИД: вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ не получится
В действующий, но приостанавливаемый Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вписать ядерные потенциалы Британии и Франции... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:01
2023-02-22T14:01
безопасность
сергей рябков
договор снв-3
франция
великобритания
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В действующий, но приостанавливаемый Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вписать ядерные потенциалы Британии и Франции не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". При этом он отметил, что Москва в течение последних нескольких лет говорила о том, что необходимо учитывать ядерные потенциалы Лондона и Парижа и "со временем перехода (соглашения – ред.) на многостороннюю основу". "При том понимании, что готовности со стороны Лондона и Парижа к такой работе, мы не видели никогда, ни в малейшей мере", - подчеркнул замглавы МИД РФ. "Американцы, еще на этапе администрации (экс-президента Дональда) Трампа и в последствии тоже, достаточно настойчиво, остро ставили вопрос о том, что к усилиям должен подключиться Китай. Все вместе это составляло достаточно противоречивую картину. Сейчас в известном смысле можно сказать, что обстановка прояснилась. Туман рассеялся, и уже понятно кто, где себя позиционирует", - сказал Рябков.
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безопасность, сергей рябков, договор снв-3, франция, великобритания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Безопасность, Сергей Рябков, Договор СНВ-3, Франция, Великобритания, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:01 22.02.2023
 
МИД: вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ не получится

Рябков: попытка вписать ядерные потенциалы Британии и Франции в ДСНВ поменяет его суть

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В действующий, но приостанавливаемый Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вписать ядерные потенциалы Британии и Франции не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
"В действующий, но приостановленный нами договор вписать потенциалы Великобритании и Франции не получится ни с какой точки зрения. Это поменяет суть договора", - сказал Рябков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.
При этом он отметил, что Москва в течение последних нескольких лет говорила о том, что необходимо учитывать ядерные потенциалы Лондона и Парижа и "со временем перехода (соглашения – ред.) на многостороннюю основу". "При том понимании, что готовности со стороны Лондона и Парижа к такой работе, мы не видели никогда, ни в малейшей мере", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
"Американцы, еще на этапе администрации (экс-президента Дональда) Трампа и в последствии тоже, достаточно настойчиво, остро ставили вопрос о том, что к усилиям должен подключиться Китай. Все вместе это составляло достаточно противоречивую картину. Сейчас в известном смысле можно сказать, что обстановка прояснилась. Туман рассеялся, и уже понятно кто, где себя позиционирует", - сказал Рябков.
 
БезопасностьСергей РябковДоговор СНВ-3ФранцияВеликобританияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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