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Слуцкий назвал условие для пересмотра решения по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/snv-1853662474.html
Слуцкий назвал условие для пересмотра решения по ДСНВ
Слуцкий назвал условие для пересмотра решения по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Слуцкий назвал условие для пересмотра решения по ДСНВ
Решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть пересмотрено, если западные оппоненты осознают... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:00
2023-02-22T12:36
специальная военная операция на украине
договор снв-3
безопасность
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть пересмотрено, если западные оппоненты осознают ответственность за разрушение системы глобальной безопасности и возьмутся за ум, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Госдума в среду приняла закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ."Но еще раз обращаю внимание: Россия не выходит из договора, мы приостанавливаем свое участие! Решение носит обратимый характер и может быть пересмотрено, если наши западные оппоненты возьмутся за ум и осознают свою ответственность за разрушение системы глобальной безопасности", - заявил Слуцкий журналистам.Само решение политик назвал выверенным, адекватным и единственно возможным в текущей ситуации. По его словам, Запад сознательно пошел на "крайнюю степень деградации отношений с Россией"."Решение также более чем своевременно в условиях фактического вовлечения в конфликт на Украине США и их союзников по блоку НАТО - Франции и Великобритании, обладающих ядерными потенциалами", - указал он.
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договор снв-3, безопасность, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Договор СНВ-3, Безопасность, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
12:00 22.02.2023 (обновлено: 12:36 22.02.2023)
 
Слуцкий назвал условие для пересмотра решения по ДСНВ

Депутат Госдумы Слуцкий: решение по ДСНВ могут пересмотреть, если Запад возьмется за ум

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть пересмотрено, если западные оппоненты осознают ответственность за разрушение системы глобальной безопасности и возьмутся за ум, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Госдума в среду приняла закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.
Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 15:41
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
"Но еще раз обращаю внимание: Россия не выходит из договора, мы приостанавливаем свое участие! Решение носит обратимый характер и может быть пересмотрено, если наши западные оппоненты возьмутся за ум и осознают свою ответственность за разрушение системы глобальной безопасности", - заявил Слуцкий журналистам.
Само решение политик назвал выверенным, адекватным и единственно возможным в текущей ситуации. По его словам, Запад сознательно пошел на "крайнюю степень деградации отношений с Россией".
"Решение также более чем своевременно в условиях фактического вовлечения в конфликт на Украине США и их союзников по блоку НАТО - Франции и Великобритании, обладающих ядерными потенциалами", - указал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеДоговор СНВ-3БезопасностьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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