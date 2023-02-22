https://ria.ru/20230222/snv-1853662474.html

Слуцкий назвал условие для пересмотра решения по ДСНВ

Слуцкий назвал условие для пересмотра решения по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Слуцкий назвал условие для пересмотра решения по ДСНВ

Решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть пересмотрено, если западные оппоненты осознают... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:00

2023-02-22T12:00

2023-02-22T12:36

специальная военная операция на украине

договор снв-3

безопасность

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть пересмотрено, если западные оппоненты осознают ответственность за разрушение системы глобальной безопасности и возьмутся за ум, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Госдума в среду приняла закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ."Но еще раз обращаю внимание: Россия не выходит из договора, мы приостанавливаем свое участие! Решение носит обратимый характер и может быть пересмотрено, если наши западные оппоненты возьмутся за ум и осознают свою ответственность за разрушение системы глобальной безопасности", - заявил Слуцкий журналистам.Само решение политик назвал выверенным, адекватным и единственно возможным в текущей ситуации. По его словам, Запад сознательно пошел на "крайнюю степень деградации отношений с Россией"."Решение также более чем своевременно в условиях фактического вовлечения в конфликт на Украине США и их союзников по блоку НАТО - Франции и Великобритании, обладающих ядерными потенциалами", - указал он.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

договор снв-3, безопасность, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф